Crystal Fighters, Coque Malla, Marlon y Kiki Morente actuarán en la quinta edición del CaixaBank Madrid Live Experience

Crystal Fighters, Coque Malla, Las Migas, Marlon, Kiki Morente, Pedro Guerra, Javier Ruibal, Fetén Fetén y Pica-Pica actuarán en la quinta edición del CaixaBank Madrid Live Experience, el festival que se celebrará en Madrid del 24 al 30 de septiembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. El festival abrirá sus puertas el miércoles 24 con Crystal Fighters. La banda británica, habitual en grandes escenarios internacionales, presentará en este escenario su nuevo álbum, 'LIGHT+', un trabajo que refuerza su característico sonido entre el pop británico, el folk y la electrónica. Este verano han sido cabeza de cartel en festivales como el Warm Up de Murcia, Les Arts de Valencia, Cruïlla de Barcelona o el Cooltural Fest de Almería.

Un día después, el jueves 25, el festival se adentrará en la canción de autor con un concierto de Pedro Guerra y Javier Ruibal. Dos voces imprescindibles de la música iberoamericana se unirán sobre el mismo escenario para recorrer sus trayectorias, acompañados por una banda de primer nivel y con la participación de Lucía Ruibal al baile.

El grupo de flamenco contemporáneo Las Migas se subirá al escenario del festival el viernes 26. Recientemente nominado al Latin Grammy y ganador de este galardón en 2022, ofrecerá su espectáculo 'Flamencas', un viaje a sus raíces en el que reivindican la fuerza femenina de su música.

La noche del domingo 28 será el turno de Marlon, que se encuentran en plena gira de presentación de 'Que se caiga el cielo'. El trío asturiano suma más de 50 conciertos por toda la geografía española.

El lunes 29, Coque Malla ofrecerá su único concierto en acústico donde repasará los himnos de su carrera. Durante la jornada del martes 30, Kiki Morente presentará Azabache, un espectáculo en el que contará con la colaboración de sus hermanas Estrella y Soleá Morente, un concierto exclusivo en Madrid durante este 2025.

SESIONES FAMILIARES EL FIN DE SEMANA Durante el fin de semana, el festival ofrecerá propuestas para toda la familia en horario matinal. El sábado 27 de septiembre repetirá en el festival Pica-Pica, con un espectáculo musical. Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro también repiten con una propuesta interactiva y lúdica, recuperando juegos populares y canciones infantiles tradicionales.

El domingo 28 de septiembre, Fetén Fetén presenta 'El mágico planeta de los instrumentos insólitos', un espectáculo didáctico y participativo en el que los niños descubren la música a través de la creatividad y la diversión.

