Crystal Palace arruina desfile de fichajes del Liverpool y gana la Community Shield

El Crystal Palace, sorprendente verdugo del Manchester City en la final de la pasada Copa de Inglaterra, se impuso este domingo en la Community Shield al Liverpool (2-2, 3-2 en penales), que exhibió sobre el césped de Wembley varios de sus nuevos fichajes.

Con asistencia del alemán Florian Wirtz, el francés Hugo Ekitike abrió el marcador (4) y más tarde el lateral neerlandés Jeremie Frimpong devolvió la ventaja a los Reds (21, 2-1), mientras que el francés Jean-Philippe Mateta (17, de penal) y el senegalés Ismaila Sarr (77) igualaron en dos ocasiones para mantener al Palace en el partido.

En los disparos desde el punto blanco, Las Águilas no perdonaron los tres fallos del Liverpool, uno de ellos de su estrella, Mohamed Salah, y se llevaron el primer título doméstico de la temporada.

El partido fue un jarro de agua fría para el renovado Liverpool, que tras levantar el pasado mes de mayo su vigésimo título de campeón de Inglaterra, se lanzó al mercado de fichajes dispuesto a reforzarse sin reparar en gastos.

Wirtz (145 millones de dólares), Ekitike (93), Frimpong (46,5) y el lateral húngaro Milos Kerkez (54,6) fueron titulares en este partido que enfrenta al vencedor de la Copa de Inglaterra y de la Premier League.

El técnico neerlandés Arne Slot no tardó en celebrar una primera conexión entre sus nuevos jugadores: Wirtz encontró a Ekitike en la frontal del área, y el atacante francés, con un excelente control, se giró hacia la portería y ajustó un disparo al poste derecho, inalcanzable para Dean Henderson (4).

Homenaje a Diogo Jota

El Crystal Palace, que disputaba este domingo su primera Community Shield tras haber ganado en mayo la primera Copa de Inglaterra de su historia, demostró que no estaba en Wembley para ser mero espectador, y en un contragolpe, Virgil Van Dijk derribó a Sarr dentro del área, provocando un penal que transformó Mateta.

Llegó entonces el emotivo minuto 20 del partido, en el que los aficionados de todo el estadio homenajearon al futbolista portugués del Liverpool Diogo Jota, fallecido junto a su hermano André Silva el pasado mes de julio en un accidente de tráfico.

Mientras las gradas aplaudían a Jota, en cuyo honor ya se había respetado un minuto de silencio antes del pitido final, sobre el césped, Frimpong colgó un centro que se envenenó hacia dentro de la portería, engañando a Henderson (21).

El partido se fue al descanso con ventaja parcial del Liverpool, dominante en más tramos del partido, pero el paso por los vestuarios sentó mejor a Las Águilas, que encontraron el empate en las botas de Sarr (77) tras un error de la defensa Red.

Sin prórroga, el partido se decidió en una tanda de penales en la que Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Elliott fallaron sus penales.

Por parte del Palace, Mateta, Sarr y el joven norirlandés Justin Devenny no temblaron delante de Alisson Becker, y volvieron a levantar un trofeo en Wembley apenas tres meses después del primero.