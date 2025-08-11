Crystal Palace jugará la Conference League
TAS rechazó apelación del club para disputar la Europa League
Crystal Palace, flamante campeón del Community Shield, disputará la quinta edición de la Conference League a partir de la ronda de playoffs, mientras que Nottingham Forest, séptimo en la Premier League 2024-25, disputará la Europa League.
La UEFA había determinado en marzo pasado que el empresario estadounidense John Textor poseía acciones tanto en Crystal Palace como en el Olympique Lyon francés y la normativa actual impide que dos clubes con los mismos dueños participen del mismo torneo europeo.
Olympique Lyon conservó su puesto en la Europa League gracias a su superior posición en el torneo de la primera división de Francia, pues terminó sexto en la Ligue 1 2024-25, mientras que Crystal Palace finalizó duodécimo en la Premier League pasada.
Crystal Palace apeló ante el TAS tras la decisión de Textor de vender su participación del 43% en el club londinense al propietario de los New York Jets, Woody Johnson.
Sin embargo, el acuerdo se alcanzó mucho después de la fecha límite del pasado 1 de marzo, establecida por la UEFA para resolver disputas multiclub, un escenario pese al cual el tribunal de Lausana rechazó la apelación del Crystal Palace.
