Crystal Palace jugará la Conference League

Crystal Palace, flamante campeón del Community Shield, disputará la quinta edición de la Conference League a partir de la ronda de playoffs, mientras que Nottingham Forest, séptimo en la Premier League 2024-25, disputará la Europa League.

La UEFA había determinado en marzo pasado que el empresario estadounidense John Textor poseía acciones tanto en Crystal Palace como en el Olympique Lyon francés y la normativa actual impide que dos clubes con los mismos dueños participen del mismo torneo europeo.

Olympique Lyon conservó su puesto en la Europa League gracias a su superior posición en el torneo de la primera división de Francia, pues terminó sexto en la Ligue 1 2024-25, mientras que Crystal Palace finalizó duodécimo en la Premier League pasada.

Crystal Palace apeló ante el TAS tras la decisión de Textor de vender su participación del 43% en el club londinense al propietario de los New York Jets, Woody Johnson.

Sin embargo, el acuerdo se alcanzó mucho después de la fecha límite del pasado 1 de marzo, establecida por la UEFA para resolver disputas multiclub, un escenario pese al cual el tribunal de Lausana rechazó la apelación del Crystal Palace.

