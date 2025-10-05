Crystal Palace pierde su racha y Forest entra en crisis

El Crystal Palace, una de las sorpresas del inicio de la temporada, concedió este domingo su primera derrota en seis meses al caer 2-1 contra el Everton, mientras que el Nottingham Forest volvió a caer en la cancha del Newcastle (2-0) en la 7ª jornada de Premier League.

En Liverpool, el Crystal Palace (5º) perdió su racha de partidos sin derrota al inclinarse contra el Everton (2-1).

Luego de seis meses y de 19 encuentros consecutivos entre todas las competiciones sin perder, los Eagles, que se habían adelantado con gol del colombiano Daniel Múñoz, vieron como su racha desaparecía por un gol de Jack Grealish en el tiempo añadido (90+3').

También en el norte de Inglaterra se inclinó este domingo el Nottingham Forest, 2-0 en Newcastle, la tercera derrota en cuatro partidos de campeonato para los hombres de Ange Postecoglou, cuestionado un mes después de llegar al club.

Un buen golpeo del brasileño Bruno Guimaraes (58) y un penal convertido por Nick Woltemade (84) alargaron los dolores de cabeza para el entrenador australiano, que acumula cinco derrotas en siete partidos entre todas las competiciones.

El Forest ocupaba la décima posición del campeonato cuando el propietario Evangelos Marinakis despidió al portugués Nuno Espirito Santo el 9 de septiembre. Apenas un mes más tarde, ocupa ahora la decimoséptima posición, justo por encima de los puestos de descenso.

Los aficionados del Forest silbaron al entrenador y algunos incluso pidieron su dimisión el jueves tras la derrota en City Ground contra el Midtjylland danés en Europa League (3-2).

El domingo, el Forest sufrió el empuje de los locales, y acabó agradeciendo que la derrota no fuera más abultada gracias a las atajadas de Matz Sels (15', 80' y 81').

Para las Urracas esta es únicamente su segunda victoria en Premier League de la temporada, gracias a la que alcanzan la décimoprimera posición.

Y en Birmingham, el Aston Villa (13º) logró su cuarta victoria consecutiva entre todas las competiciones tras imponerse 2-1 al Burnley, en puestos de descenso.

Los hombres de Unai Emery, que no lograron vencer en ninguno de sus primeros seis partidos de la temporada, han aprovechado su buena dinámica en Europa League (2 victorias en 2 partidos) para reconducir su temporada en el campeonato doméstico.

El Manchester City cerrará la jornada este domingo (15H30 GMT) con su visita al Brentford.

