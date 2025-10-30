CSIC y Mario Sandoval se unen para el Congreso de Ciencia, Cocina y Futuro el 3 y 4 de noviembre en Madrid

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Mario Sandoval organizan los días 3 y 4 de noviembre en la sede central del CSIC en Madrid el 'Congreso Ciencia, Cocina y Futuro'.

Se trata de un evento donde la investigación y la gastronomía se unen para abordar los retos en la alimentación y situar la innovación, la sostenibilidad y la salud como pilares fundamentales de este sector.

Durante el congreso, se celebrarán conversaciones entre figuras representativas del panorama español en gastronomía y ciencia para crear sinergias entre ambos sectores y reforzar la ciencia como un motor de enriquecimiento de la cocina, que revierta en beneficios para nuestra salud.

Entre el personal investigador, participarán Daniel Ramón Vidal, fundador de la empresa biotecnológica Biopolis S.L, especializada en biotecnología microbiana, y de la empresa Lifesequencing SL, especializada en genómica masiva; Juan Luis Arsuaga, director del Centro Mixto UCM-Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos y director Científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, entre otros, y codirector de las investigaciones y excavaciones de los yacimientos de Atapuerca; Leonor Peña Chocarro, profesora de Investigación del CSIC; María José Alonso, catedrática de Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela (USC); María Llorens-Martín, directora del Laboratorio de Neurogénesis Hipocampal Adulta y Enfermedades Neurodegenerativas del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM); y María Vallet-Regí, catedrática emérita en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora en el campo de los nanomateriales con aplicación en biomedicina.

Además, en el Congreso de Ciencia, Cocina y Futuro participarán los chefs Albert Adrià, Ángel León, Begoña Rodrigo, Eneko Atxa, Joan Roca y Paco Morales.