CSIF amenaza con movilizaciones si el Gobierno desmantela Muface

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido este miércoles en el Consejo General de Muface que si el Gobierno sigue adelante con las reformas estructurales propuestas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para desmantelar la mutualidad habrá "una gran movilización social en respuesta".

En el Consejo General de Muface, la dirección ha presentado el plan estratégico de Muface, en el que se indica que la mutualidad valorará "un conjunto de medidas orientadas a reforzar la dimensión sanitaria del mutualismo y mejorar la eficiencia y eficacia del sistema en su configuración actual". En este sentido, CSIF precisa que la apuesta pasa por reforzar los sistemas de información sanitaria o impulsar la receta electrónica.

En segundo lugar, el plan señala la necesidad de abordar las dos reformas estructurales propuestas por la AIReF: incorporar a los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud y permitir la adscripción voluntaria a la mutualidad.

CSIF subraya que aunque estas medidas no están incluidas en el plan estratégico, el plan sí dice que "estas medidas deben ser abordadas en un contexto más amplio del de la propia mutualidad".

El sindicato que dirige Miguel Borra ha expresado su preocupación por este análisis y ha advertido de que no aceptará que el informe de la AIReF "sirva como una excusa del Gobierno para desmantelar el modelo".

"CSIF se opondrá frontalmente a cualquier recorte y tomará las medidas que considere necesarias, teniendo en cuenta que el propio ministro de Función Pública reconoció públicamente a principios de año su intención de promover una amplia reflexión sobre el modelo mutualista", avisa el sindicato.

Según CSIF, Muface reconoce en el plan la escasez de recursos humanos de la mutualidad, la falta de competitividad retributiva y la excesiva dependencia de herramientas tecnológicas.

En la misma línea, prosigue el sindicato, Muface apunta como "amenazas" la alta dependencia de actores externos, el envejecimiento del colectivo, así como la financiación del modelo.

En el anterior Consejo de Muface, CSIF ya manifestó su preocupación por la situación de Muface tras la crisis que provocó la renovación del concierto económico con las compañías aseguradoras, la salida de mutualistas que han optado por el sistema sanitario público, así como la situación financiera por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, "que deja en números rojos la financiación de las prestaciones sanitarias y ha liquidado prácticamente el remanente de Tesorería para hacer frente a gastos en lo que llevamos de 2025".

Respecto a las cuentas de la mutualidad, en la ejecución del capítulo de prestaciones sanitarias, Muface calcula que a final de año se producirá un déficit de 64,1 millones de euros debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, al haberse incrementado los gastos, asegura CSIF.

La insuficiencia presupuestaria de Muface para hacer frente a sus gastos, en especial al incremento de las necesidades de financiación del Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional, ha obligado a realizar una serie de modificaciones presupuestarias, algunas de las cuales se han realizado con cargo al remanente de tesorería, dada la imposibilidad de detraer de los créditos de otras partidas", sostiene CSIF. De esta manera, el remanente de Tesorería ha pasado de 282,2 millones de euros a cierre de diciembre de 2024 a 7,99 millones de euros en la actualidad, denuncia el sindicato.