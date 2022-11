CSIF descarta por "responsabilidad" una huelga nacional en Sanidad pero pide una reunión "urgente" con el Ministerio

El sindicato pide un Pacto de Estado en Sanidad y contratar a 289.000 sanitarios en diez años

MADRID, 21 Nov. 2022 (Europa Press) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha descartado por el momento realizar una huelga en sanidad a nivel nacional por "responsabilidad", pero ha reclamado al Ministerio de Sanidad una reunión "urgente" para evitar llegar a esta situación.

"Nos hemos planteado una huelga general en todo el territorio nacional. Pero estamos en una situación de campaña de vacunación contra la COVID-19 y contra la gripe y está aumentando el virus respiratorio sincitial (VRS), que está provocando bronquiolitis en niños. Es difícil plantear una huelga en la situación en la que están los ciudadanos", ha explicado este lunes en rueda de prensa el presidente del sector de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.

En cualquier caso, ha reclamado una reunión "urgente" con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras esperar desde 2021 a que les reciba individualmente. Ante la negativa de la ministra, CSIF ha solicitado una reunión con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. "Dependiendo del resultado de esa hipotética reunión que nos deben dar, CSIF se planteará una huelga o acciones tan contundentes como ella", ha asegurado.

De hecho, CSIF se ha dirigido formalmente al Ministerio de Sanidad para pedirle que impulse un Pacto de Estado que permita afrontar la "grave situación de emergencia nacional" que atraviesa la sanidad pública.

"Nuestro Ministerio, en los últimos 20 años, ha hecho una dejación de funciones que nos ha llevado a esta situación. Le pedimos que lidere un Pacto de Estado ante la situación de emergencia nacional que se está dando", ha esgrimido Hontangas.

Entre otros problemas de la sanidad pública, el representante de la organización sindical ha apuntado que existe un "colapso" de la Atención Primaria, con hasta 15 días de demora para una primera consulta en muchas comunidades autónomas.

Asimismo, ha denunciado la "saturación" de las urgencias, el incremento "desmedido" de las listas de espera y el "déficit generalizado" de profesionales, especialmente en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería.

"Esta situación es un mal endémico que afecta a todas las comunidades autónomas. Esto provoca una inaccesibilidad al sistema sanitario. No podemos seguir así, nuestros responsables políticos están engañando a la población y actuando de una forma totalmente irresponsable", ha esgrimido Hontangas.

CSIF está participando en las diferentes protestas y conflictos planteados en todas las comunidades autónomas. Además, Hontangas ha avanzado que el sindicato buscará el amparo del Defensor del Pueblo para que "intervenga" ante el grave deterioro de la sanidad pública.

Según datos recabados por CSIF procedentes de la Seguridad Social, las comunidades autónomas han prescindido de 51.327 empleos a lo largo de los meses de septiembre y octubre (11.550 en septiembre y 39.777 en octubre) coincidiendo con la campaña de vacunación de la gripe y la llegada del mal tiempo, con el incremento de patologías respiratorias que acarrea esta estación y la consecuente presión asistencial.

El representante de CSIF ha denunciado la "grave irresponsabilidad" de las diferentes administraciones que prescinden de profesionales después de que se hayan minimizado los efectos de la COVID-19 con la generalización de las vacunas.

Al respecto, Hontangas ha criticado algunas opiniones políticas que aseguran que el déficit de profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se debe a la falta de profesionales formados. "No se puede decir que no hay profesionales cuando ha habido despidos y hay paro. Les pedimos que no despidan a los contratos COVID. Hay algunos profesionales que hasta no están trabajando en el sistema sanitario", ha afirmado.

A toda esta situación, el presidente de CSIF Sanidad Asturias, Felipe Piedra, ha añadido las agresiones a profesionales sanitarios, que "han aumentado considerablemente desde la pandemia de COVID-19". "Están disparadas del todo", ha lamentado.

289.000 profesionales sanitarios más

Desde la irrupción de la pandemia, CSIF ha reclamado un refuerzo generalizado de las plantillas. Según el sindicato, la Sanidad requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarse en la media europea.

De hecho, las diferencias con la UE arrojan un déficit de 130.000 profesionales de Enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 TCAE y 29.500 médicos de Atención Primaria. Asimismo, el sindicato calcula que haría falta contratar 176.000 plazas de otras categorías como psicólogos clínicos, fisioterapeutas o trabajadores sociales, entre otro personal del conjunto de la Sanidad.

En suma, Hontangas ha pedido que se contraten unos 289.000 sanitarios. "Si queremos salvar la sanidad necesitamos un Pacto de Estado y 289.000 profesionales en los próximos años", ha resaltado el líder sindical.

Para ello, consideran necesario un incremento de la financiación del gasto sanitario. En España se invierten 2.027 euros por persona, mientas que la media de la Unión Europea es de 2.746 euros.

"Las ratios de profesionales están muy por debajo de países de nuestro entorno como Portugal, Francia, Alemania o Suiza. Eso está impidiendo que la atención sanitaria sea la correcta. Esto lo están pagando nuestros ciudadanos", ha argumentado Hontangas.

Según CSIF, sería necesario contratar "de forma inminente" a unos 29.000 profesionales en Atención Primaria, y conjuntamente con la atención hospitalaria unos 130.000 enfermeros.

4.000 millones para atención primaria

Por su parte, desde CSIF han criticado que el presupuesto de 176 millones destinado a la implementación del Plan de Acción de Atención Primaria en los Presupuestos Generales de 2023 "está muy lejos de las necesidades reales".

Así, reclaman una inversión de 4.100 millones para garantizar la implantación del Marco Estratégico en Atención Primaria, para subsanar el "déficit estructural" de personal y para la equiparación de recursos humanos de todas las categorías profesionales a la media de la Unión Europea.

"Hemos interpelado a los partidos políticos para que financien la Atención Primaria con 4.100 millones de euros. En 2022 tuvimos una partida de 176 millones, en 2023 van a ser 270. La lejanía con los 4.100 millones es muy grande. ¿Dónde están los fondos europeos para financiar lo que se debe? Creemos que la financiación de la Atención Primaria debería ser una prioridad y un problema de Estado", ha sostenido Hontangas.

CSIF realizó una encuesta sobre condiciones laborales del colectivo de Atención Primaria en abril de 2021 y un 98,2 por ciento de los profesionales reclamaba un refuerzo urgente de plantillas y de medios.

La inmensa mayoría atribuye las carencias a la situación de "abandono" y lamentaban la falta de refuerzos y de cobertura de incapacidades temporales o permisos por vacaciones. Esta situación les está pasando factura psicológica y un 64,4 por ciento reconoce sufrir el síndrome de profesional quemado.

La organización sindical ha trasladado propuestas a los partidos políticos entre las que se encuentran incluir una partida presupuestaria para equiparar las ratios de personal con la media de la UE, adecuar las plantillas a las necesidades reales de la población, para la creación de plazas de Enfermería Pediátrica y convocatoria de procesos extraordinarios de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Europa Press