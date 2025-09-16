CSIF reclama "prudencia" y esperar al "nuevo texto" tras la reunión de Sanidad por el Estatuto Marco

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha reclamado "prudencia" después de la reunión convocada por el Ministerio de Sanidad este martes tras la jornada de movilizaciones contra el Estatuto Marco, a la vez que ha asegurado que esperan que la propuesta que se presente contenga un "nuevo texto" para satisfacer "las necesidades del personal del Sistema Nacional de Salud".

"Hasta que no veamos eso o no estemos en la mesa de negociación, no podemos decir nada en cuanto a las movilizaciones porque tenemos que ser prudentes, a la vez que contundentes también con la situación porque no sabemos lo que nos van a plantear a partir de ahora", ha dicho el responsable de CSIF en declaraciones distribuidas a los medios.

El Ministerio de Sanidad ha convocado este martes a los sindicatos del Ámbito de Negociación del Estatuto Marco (CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde) a una nueva reunión para trasladar sus propuestas antes del Foro Marco del Diálogo Social con las comunidades autónomas, tras las diferentes concentraciones que se han producido esta misma jornada en centros sanitarios de toda España.

Dicha reunión era una de las reclamaciones de estas mismas organizaciones, que habían amenazado con más movilizaciones tras denunciar que Sanidad pretendía "romper unilateralmente" el calendario pactado y cerrar el proceso de negociación, pues consideran que primero se debe celebrar una reunión con ellos para más tarde entregar a las autonomías un texto con sus aportaciones.