El internacional colombiano del Inter de Milán, Juan Cuadrado, fue operado del tendón de Aquiles izquierdo, anunció este miércoles su club, sin precisar el tiempo que estará de baja, que será al menos durante varios meses.

"La intervención, realizada por el profesor Lasse Lemepainen en Turku, Finlandia, se desarrolló perfectamente", señaló el líder del campeonato italiano en un comunicado.

El medio ofensivo de 35 años "seguirá ahora un programa de rehabilitación en las próximas semanas".

Según la prensa italiana, podría volver a los entrenamientos en marzo.

Cuadrado, que llegó esta temporada al Inter procedente de la Juventus, ha disputado nueve partidos, siete del campeonato, como suplente.

En su cuenta de Instagram el jugador ofreció una explicación a su problema: "He venido luchando con un dolor en el tendón y he hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hacía insoportable y que no me permitía dar el 100%".

"Quemé todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor sino tomo esta decisión", añadió.

Jr/pm/mfr