¿Cuál es la situación de las petroleras internacionales en Venezuela tras la captura de Maduro?

LONDRES, 5 ene (Reuters) - Estos son los datos clave sobre las empresas petroleras internacionales en Venezuela, un país con las mayores reservas de petróleo del mundo sumido en una crisis tras la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses.

En la década de 2000, el fallecido presidente Hugo Chávez expropió activos de varias empresas extranjeras, reforzando el control de la estatal Pdvsa sobre los yacimientos petrolíferos del país.

En la actualidad, las compañías extranjeras deben obtener autorizaciones estadounidenses para negociar, planificar y operar proyectos en Venezuela debido a las sanciones de Washington. Las exportaciones de petróleo del país de la OPEP están ahora paralizadas.

BP

En 2024, Venezuela concedió a BP y a la National Gas Company de Trinidad y Tobago una licencia de exploración y producción para la parte venezolana del yacimiento transfronterizo de gas Manakin-Cocuina, aún sin producir.

Estados Unidos revocó en abril una licencia anterior que había concedido a las dos firmas, lo que paralizó la planificación del proyecto.

BP no respondió a una solicitud de comentarios sobre la situación actual.

CHEVRON

Como parte de la migración forzada de Chávez hacia empresas conjuntas dominadas por la petrolera estatal Pdvsa, Chevron negoció permanecer en el país y formar asociaciones con Pdvsa.

Posee participaciones de entre el 25% y el 60% en cinco proyectos terrestres y marinos en Venezuela.

Chevron exportó unos 150.000 barriles diarios de crudo de Venezuela a la costa estadounidense del Golfo de México en noviembre, y unos 100.000 bpd el mes pasado, según datos de seguimiento de buques.

La compañía afirma que sigue operando de conformidad con todas las leyes y reglamentos pertinentes.

COMPAÑÍAS CHINAS

China es un importante comprador de petróleo e inversor en el sector energético de Venezuela. Las compañías estatales China National Petroleum Corp y Sinopec tienen empresas conjuntas en Venezuela. No respondieron inmediatamente a las preguntas sobre su participación en el país sudamericano.

La firma privada China Concord Resources Corp planeó el año pasado invertir más de US$1.000 millones en dos yacimientos petrolíferos para producir 60.000 bpd a finales de 2026, informó Reuters. No fue posible contactar con la empresa para obtener comentarios.

CONOCOPHILLIPS

Conoco lleva años intentando recuperar unos US$12.000 millones de la expropiación de sus activos en la era de Chávez.

"ConocoPhillips está siguiendo de cerca los acontecimientos en Venezuela y sus posibles implicaciones para el suministro energético mundial y la estabilidad. Sería prematuro especular sobre futuras actividades comerciales o inversiones", declaró un portavoz.

ENI

La italiana Eni produce gas en el yacimiento marino de Perla, que es una empresa conjunta al 50% con Repsol y está explotada por la empresa local Cardón IV. La producción de gas se utiliza para la generación de electricidad en Venezuela.

Eni dijo que Venezuela le debía US$2.300 millones a junio de 2025, más que en 2024, debido a la decisión de marzo de 2025 de la administración estadounidense de revocar todas las licencias para recuperar el dinero adeudado a través de los cargamentos de crudo de Pdvsa.

"Eni está siguiendo de cerca la evolución de la situación; por el momento, no hay impactos en las operaciones, que se desarrollan con regularidad", dijo un portavoz de Eni.

EXXONMOBIL

ExxonMobil ya no tiene presencia en Venezuela, después de que declinara migrar proyectos a empresas conjuntas con Pdvsa.

En 2023, Exxon dijo que Venezuela le debía US$984,5 millones de dólares en concepto de indemnización tras largos casos de arbitraje internacional. Los casos se remontan a 2007, cuando los proyectos petroleros de Exxon en Cerro Negro y La Ceiba fueron expropiados.

Un tribunal estadounidense reconoció en septiembre de 2025 la obligación de Venezuela de pagar la suma.

Exxon no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

REPSOL

La firma energética española Repsol tiene participaciones en una mezcla de campos de petróleo y gas terrestres y marinos en producción y aún por producir en Venezuela, incluidos Petroquiriquire y Cardón IV Oeste, que explota con Eni.

En marzo de 2025, Estados Unidos comunicó a Repsol la revocación de una licencia que le había concedido para operar en Venezuela. En virtud de un permiso anterior, Repsol acordó recibir petróleo de Pdvsa como pago de la deuda.

Repsol ha dicho que Venezuela le debe 586 millones de euros (US$683,63 millones). Un portavoz declinó hacer comentarios el lunes.

SHELL

Shell iba a explotar el yacimiento de gas Dragon, aún sin producir, en aguas venezolanas, junto con la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, cuya producción se enviaría a Trinidad para convertirla en gas natural licuado.

Sin embargo, el proyecto sigue en gran medida congelado. Shell y BP son accionistas de la instalación Atlantic LNG de Trinidad, que necesita un mayor suministro de gas.

En octubre, el Gobierno estadounidense autorizó a Shell y Trinidad a reiniciar la planificación de Dragon, pero Venezuela suspendió posteriormente todos los acuerdos energéticos con Trinidad.

Shell declinó hacer comentarios el lunes.

ROSNEFT

La petrolera estatal rusa Rosneft ha prestado a Venezuela miles de millones de dólares garantizados por las ventas de petróleo y también tiene participaciones en empresas como Petromonagas, Petroperija, Boquerón, Petromiranda y Petrovictoria, con un valor de capital estimado en unos US$5.000 millones, según los medios rusos.

