¿Cuáles son las próximas etapas en el caso Mbappé en Suecia?

Tras las revelaciones de la prensa sueca sobre una investigación por violación en la que estaría relacionado Kylian Mbappé, las próximas etapas en este caso dependerán de las decisiones de la fiscalía y de los avances de la investigacion policial.

La fiscal encargada, Marina Chirakova, confirmó que se ha abierto una investigación por violación coincidiendo con la estancia del jugador de Real Madrid y de su entorno en Estocolmo entre el 9 y 11 de octubre, pero sin citar el nombre del futbolista.

- ¿En qué punto está la investigación? -

Según el documento judicial consultado por AFP, los hechos ocurrieron el jueves 10 de octubre en un hotel de Estocolmo, el Bank Hotel, en el que Mbappé y sus allegados se hospedaron, según los diarios suecos Aftonbladet y Expressen.

La denunciante se sometió a un examen médico, presentó denuncia y fue interrogada, precisó Aftonbladet.

Los investigadores tomaron muestras de la habitación el lunes y se incautaron de un pantalón negro, una blusa y unas bragas, informó Expressen.

La abogada de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, declaró que desconocía si la investigación abierta en Estocolmo por violación estaba dirigida contra el capitán de los 'Bleus', tal como indicaron Aftonbladet y Expressen.

Las primeras etapas consisten generalmente en obtener indicios materiales y declaraciones de los testigos, explicó la fiscal Malin Kühn, solicitada como especialista en estos temas.

"Cuando las sospechas son suficientemente fuertes, entonces se puede plantear interrogar al sospechoso", precisó.

Cuando una investigación está en curso, es secreta para proteger la integridad y también al sospechoso y ni éste ni ninguna otra persona están al corriente de los avances, insistió Kühn.

Si la policía sigue con sus investigaciones tras la etapa inicial, se invitará a Mbappé a dar su versión de los hechos. "En algunos casos, el testimonio del sospechoso es creíble y la investigación puede quedar cerrada inmediatamente", advierte la especialista.

- ¿Volverá Mbappé a Suecia para declarar?

Mbappé tendrá que viajar a Suecia si la policía quiere interrogarle.

En este sentido, la abogada del futbolista indicó este jueves que su cliente "se reserva sus explicaciones, si fuera necesario, para la justicia sueca", si así se le requiriese

Cuando el sospechoso se encuentra en otro país de la UE y rechaza o no puede personarse, puede ser interrogado por la policía de ese país. Suecia puede solicitar la presencia de un policía sueco, precisa Kühn.

El país escandinavo puede emitir una orden de detención europea si la fiscalía estima que las pruebas son suficientemente sólidas contra Mbappé y éste rechaza viajar a Estocolmo.

- ¿Cuáles son las sospechas hacia Mbappé ? -

En el sistema judicial sueco existen dos grados de sospecha: 'razonablemente sospechoso', que según Expressen es la consideración actual del futbolista en la investigación, y 'probablemente sospechoso'.

El primero, el más débil de los dos, acaba excepcionalmente en una detención provisional, mientras que en el segundo caso suele ser una condición previa a la detención del sospechoso, según el sitio de la fiscalía sueca.

La elección del grado de sospecha recae en el fiscal, asegura Kühn, y puede modificarse en el trascurso de la investigación en función de las pruebas obtenidas.

- ¿Qué dice la ley sueca sobre el consentimiento? -

En 2018, luego de años de lucha de las feministas, se votó una ley criminalizando las relaciones sexuales no consentidas.

Para ser reconocido culpable de violación, la fiscalía debe probar que existe "ausencia de consentimiento" de la víctima.

Las condenas por violación en Suecia aumentaron un 75% para alcanzar las 333 en 2019, por las 190 en 2017, según un informe del Consejo Nacional de la Prevención del Crimen (BRA).

En Suecia se consideran como violación dos situaciones que no se consideraban así antes de 2018: cuando "la víctima dice no y lo muestra con su cuerpo, pero no se debate" y cuando la víctima "permanece en silencio y pasiva durante la agresión", según BRA.

También se tiene en cuenta el estado de estupor psíquico de las personas que son víctimas de agresión sexual, que quedan inmóviles o paralizadas por el miedo durante el acto, sin lograr resistirse.

Igualmente, se ha introducido un nuevo crimen, "la violación por negligencia", en los casos en los que "una persona debería ser consciente del riesgo que la otra no participe voluntariamente" en el acto.

En 2022, se denunciaron más de 6.000 violaciones y se iniciaron más de 800 procesos, según los datos del BRA.

- ¿A qué se arriesga Mbappé?

En Suecia, la violación está castigada con penas de prisión que pueden ir de los tres a los seis años, e incluso hasta los 10 años en el caso de que se retenga alguna circunstancia agravante.

El crimen de "violación por negligencia" está castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel.

jll/po/nzg/ef/ll/gk/mcd/mb

AFP