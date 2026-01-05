¿cuáles son los cargos contra nicolás maduro?

Por Jan Wolfe

5 ene (Reuters) -

Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela capturado en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense, se enfrenta a cargos penales en Manhattan, donde los fiscales federales le tienen en ⁠el punto de mira desde hace años.

Este es ⁠un resumen de la acusación presentada contra Maduro, su esposa, su hijo y otros coacusados.

¿QUÉ CARGOS ENFRENTA MADURO?

La acusación alega que, desde hace más de 25 años, Maduro y otros líderes venezolanos "hanabusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones una ⁠vez legítimas para ‌importar toneladas de cocaína ​a Estados Unidos".

Asimismo, afirma que Maduro y sus aliados "proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico" a importantes grupos de narcotraficantes, como el cártel de Sinaloa ​y la banda del Tren de Aragua. Estas organizaciones criminales enviaban ganancias a funcionarios de alto rango que los protegían a cambio, según ‌el Departamento de Justicia.

Entre otros actos concretos, se acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos ‌venezolanos a conocidos narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática ​para traer las ganancias de la droga de México a Venezuela.

Maduro fue acusado de cuatro cargos: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El caso es llevado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, una oficina dentro del Departamento de Justicia famosa por su férrea independencia y sus agresivos enjuiciamientos.

La misma fiscalía presentó una acusación contra Maduro en 2020, con los mismos cuatro cargos. La acusación actualizada hecha pública el sábado agrega algunos detalles nuevos y coacusados, incluida la esposa de Maduro, Cilia Flores.

La primera dama está acusada de ordenar secuestros y asesinatos, así como de aceptar sobornos en 2007 para organizar una reunión entre ⁠narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.

¿QUÉ SIGUE EN LA CAUSA PENAL?

Se espera que Maduro comparezca ante el tribunal el lunes. Es probable que un juez le ​informe de los cargos que se le imputan y se asegure de que cuenta con un abogado defensor.

Podrían pasar varios meses o incluso más de un año antes de que Maduro sea juzgado. Los fiscales podrían llegar a un acuerdo para evitar el juicio.

Se espera que el caso de Maduro sea supervisado por el juez de distrito Alvin Hellerstein, ya que fue asignado al caso presentado contra Maduro en 2020.

El jurista de 92 años se ha mostrado escéptico ante los argumentos de la administración del presidente Donald Trump en otros casos de alto perfil. Recientemente rechazó los esfuerzos para deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas bajo la ⁠Ley de Enemigos Extranjeros, argumentando que fue invocada de forma indebida por la administración Trump.

¿QUÉ DEFENSAS ESGRIMIRÁ MADURO?

A medida que avance el caso, es ​probable que Maduro busque la desestimación del procedo sobre la base de que es inmune, o está protegido, contra el enjuiciamiento penal porque es un jefe de Estado extranjero.

En algunos contextos, los jueces han llegado a la conclusión de que los funcionarios extranjeros gozan de inmunidad frente a reclamaciones legales en los tribunales estadounidenses.

No obstante, Maduro se enfrenta a una ardua batalla con ‍este argumento debido a un precedente histórico: la invasión estadounidense de Panamá en 1989 que derrocó al líder del país, Manuel Noriega. Al igual que Maduro, Noriega fue acusado de conspirar para introducir drogas en Estados Unidos y fue capturado en una operación militar en su país.

Los tribunales estadounidenses rechazaron el argumento de la inmunidad de Noriega, mostrando deferencia a la afirmación de Washington de que no era el líder legítimo de Panamá. Expertos jurídicos han señalado que ese precedente probablemente socavará los esfuerzos de Maduro para que se desestimen los ​cargos.

También es probable que Maduro invoque una doctrina legal que dice que los cargos penales deben ser desestimados si los fiscales los presentaron de manera vengativa o selectiva. También podría argumentar que las demandas en su contra han prescrito, lo que significa que son demasiado antiguas para ser llevadas ante los tribunales.

Los cargos federales por conspiración suelen prescribir a los cinco años, lo que significa ‍que las acusaciones deben presentarse en los cinco años siguientes a la comisión del presunto delito, con algunas excepciones.

