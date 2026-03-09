Cualquier país árabe o europeo que expulse a enviados de EE.UU. e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz: irán

9 mar (Reuters) -

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de Israel y Estados Unidos de su territorio tendrá plena autoridad y libertad para atravesar el estrecho de Ormuz, informó el lunes la prensa estatal iraní.

La crisis en Oriente Medio ha paralizado el transporte marítimo y las exportaciones de energía a través del estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Cientos de barcos permanecen anclados a ambos lados de la vía marítima, mientras los mercados petroleros y navieros esperan cualquier señal de que la navegación pueda reanudarse a través del corredor. (Reporte de Parisa Hafezi, Menna Alaa El-Din y Muhammad Al Gebaly; editado en español por Javier Leira)