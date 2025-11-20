Cualquier plan de paz en Ucrania debe implicar a Ucrania y a la UE, según España

BRUSELAS, 20 nov (Reuters) -

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo el jueves que cualquier plan de paz para Ucrania no puede hacerse sin Ucrania y la Unión Europea.

Un plan de paz también debe garantizar la existencia de un Estado ucraniano soberano y democrático, dijo a la prensa en Bruselas antes de una reunión con sus homólogos de la Unión Europea.

Según un borrador del plan de paz estadounidense al que tuvo acceso Reuters el miércoles, Kiev cedería territorio. Una fuente dijo que Ucrania no había participado en la preparación del borrador.

