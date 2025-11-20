Cualquier plan de paz para Ucrania necesita a Kiev y Europa, dice jefa diplomática de la UE

La paz en Ucrania solo puede lograrse con los europeos y los ucranianos, afirmó este jueves la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en respuesta al nuevo plan de paz impulsado por Estados Unidos.

Washington elaboró una propuesta de paz para Ucrania que contempla que Kiev ceda territorio y reduzca a la mitad su ejército, dijo a la AFP una fuente al tanto del asunto el miércoles.

"Para que un plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se impliquen, eso está muy claro", declaró la funcionaria a la prensa en Bruselas.

"Tenemos que entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima. Por lo tanto, no hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de Rusia", añadió.

El plan parece alinearse con las demandas de Rusia, que Kiev ha rechazado repetidamente como un sinónimo de capitulación.

Bajo la propuesta, Ucrania también deberá ceder su armamento de largo alcance, según la fuente, que pidió el anonimato.

ob/jca/bfi/arm/meb