Cuando el plan migratorio de Trump genera tensiones en los primeros días de los Juegos de Invierno

LIVIGNO, Italia (AP) — Al inaugurarse los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, el vicepresidente JD Vance elogió la competencia como "una de las pocas cosas que une a todo el país".

Esa unidad no duró mucho.

Los primeros días de los Juegos de Milán-Cortina se han visto sacudidos por el tumultuoso debate político en Estados Unidos. Los atletas estadounidenses han enfrentado preguntas persistentes sobre la agresiva agenda de aplicación de inmigración del presidente Donald Trump y su comodidad al representar a un país cuyas políticas son cada vez más controvertidas en el escenario mundial.

"Obviamente hay muchas cosas que no son de mi agrado y creo que mucha gente tampoco está de acuerdo", dijo el esquiador estadounidense de estilo libre Hunter Hess al hablar de las "emociones encontradas" de representar a Estados Unidos. "Si se alinea con mis valores morales, siento que lo represento. Solo porque llevo la bandera no significa que represente todo lo que está sucediendo en Estados Unidos".

Eso provocó una rápida respuesta de Trump, quien dijo en las redes sociales que Hess era un "verdadero perdedor" que "no debería haber intentado formar parte del equipo".

"Es muy difícil apoyar a alguien así", agregó el presidente.

La crítica a un atleta estadounidense por parte de un presidente de Estados Unidos fue un marcado alejamiento de los tonos unificadores y apolíticos que la Casa Blanca suele adoptar durante los Juegos Olímpicos, destacando cómo la tensión sobre la aplicación de las políticas de inmigración de Trump ahora se ha filtrado en la competencia atlética. Otras voces conservadoras destacadas, desde la podcaster Megyn Kelly hasta un candidato republicano a gobernador en Florida, se sumaron a la crítica a Hess, con algunos pidiendo que fuera retirado del equipo de Estados Unidos.

Para el lunes, otros atletas destacados que anteriormente se habían encontrado en controversias políticas se unieron en defensa de Hess.

"En momentos como estos, es realmente importante para nosotros unirnos y apoyarnos mutuamente por todo lo que está sucediendo", dijo Chloe Kim, la dos veces medallista de oro olímpica cuyos padres son inmigrantes surcoreanos y que ha enfrentado racismo a lo largo de su carrera por su herencia asiática.

Después de su victoria con medalla de plata en slopestyle, Eileen Gu, quien nació en San Francisco y compite por China, dijo que había estado en contacto con Hess, quien le dijo que ella era una de las pocas personas que podía entender por lo que él está pasando.

"Como alguien que ha estado en el fuego cruzado antes, siento pena por los atletas", dijo Gu, cuya decisión de competir por China generó críticas agudas.

Los Juegos nunca están aislados de la política

Los Juegos Olímpicos nunca están aislados de los debates políticos y culturales. Los puños en alto de Tommie Smith y John Carlos durante los Juegos Olímpicos de 1968 siguen siendo una de las imágenes más poderosas y duraderas de protesta y resistencia a la injusticia racial en Estados Unidos. Desde entonces, los comentarios políticos de los atletas se han vuelto más comunes, facilitados por las plataformas de redes sociales que permiten a los competidores compartir sus pensamientos en tiempo real sobre todo, desde la comida y la nutrición hasta las noticias del día.

Sin embargo, los comentarios de los atletas en Italia son notables porque se producen en el mayor evento deportivo global que ocurre desde que agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis el mes pasado, reavivando un debate en Estados Unidos y en el extranjero sobre las medidas de inmigración de línea dura de Trump.

Chris Lillis, otro esquiador estadounidense de estilo libre, dijo que se sentía "desconsolado por lo que está sucediendo en Estados Unidos".

"Como país, necesitamos centrarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de que estamos tratando a nuestros ciudadanos tan bien como a cualquier persona con amor y respeto", dijo. "Espero que cuando la gente vea a los atletas compitiendo en los Juegos Olímpicos, se den cuenta de que esa es la América que estamos tratando de representar".

La estrella del esquí Mikaela Shiffrin citó a Nelson Mandela al reconocer "muchas dificultades en el mundo a nivel global, y hay mucho dolor, hay mucha violencia".

"Puede ser difícil reconciliar eso cuando también estás compitiendo por medallas en un evento olímpico", dijo. "Realmente espero poder presentarme y representar mis propios valores, valores de inclusión, valores de diversidad y amabilidad y compartir, tenacidad, ética de trabajo, presentándome con mi equipo todos los días".

En su mayor parte, los atletas están participando en conversaciones políticas durante las conferencias de prensa cuando se les pide específicamente que respondan a eventos noticiosos. En uno de esos eventos de prensa, la patinadora artística estadounidense Amber Glenn, una activista abierta por los derechos LGBTQ+, señaló que la comunidad queer está pasando por un "momento difícil" bajo Trump. Más tarde dijo que se retiraría de las redes sociales después de recibir amenazas en la plataforma.

La controversia política puede poner a los atletas en una intersección incómoda mientras sopesan si usar sus plataformas para tomar una postura o evitar cualquier cosa que pueda molestar a sus fanáticos o patrocinadores. Durante el torneo de tenis del Abierto de Australia del mes pasado, la estadounidense Amanda Anisimova dijo que las preguntas sobre la política de Estados Unidos no eran "relevantes". El también stadounidense Taylor Fritz dijo que sentía que "cualquier cosa que diga aquí se va a poner en un titular y se va a sacar de contexto".

"Así que realmente preferiría no hacer algo que vaya a causar una gran distracción para mí en medio del torneo", dijo.

De vuelta en los Juegos Olímpicos, el patinador de velocidad estadounidense Casey Dawson, dijo "definitivamente conocemos toda la situación que está ocurriendo en Estados Unidos" mientras señalaba que "la política no se aplica a nosotros" en los Juegos.

"Estamos aquí para patinar", dijo Dawson, quien terminó octavo en los 5.000 metros masculinos el domingo con Vance y su familia en las gradas. "Estamos aquí para patinar. Estamos aquí para actuar".

El foco de atención sobre Estados Unidos con los deportes globales se intensificará en los próximos años. Estados Unidos, junto con Canadá y México, será sede de la Copa del Mundo de fútbol este año y los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 se celebrarán en Los Ángeles. Aunque hay pocas posibilidades de que las tensiones políticas en Estados Unidos disminuyan en ese tiempo, algunos esperan que los deportes sirvan como una forma para que las personas procesen sus desacuerdos y, en última instancia, se unan.

"Hay algo realmente mágico que el deporte puede hacer", dijo Ashleigh Huffman, quien fue la jefa de diplomacia deportiva en el Departamento de Estado durante las administraciones de Biden y el primer Trump. "Puede bajar la temperatura de la sala".

Sloan informó desde Washington. Los escritores de Associated Press Howard Fendrich y Graham Dunbar en Milán contribuyeron a este informe.

