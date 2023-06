Cuando estar conectado es lo que más importa, T-Mobile está listo

BELLEVUE, Washington.--(BUSINESS WIRE)--jun. 15, 2023--

La conectividad es esencial durante y después de los desastres, y T-Mobile (NASDAQ:TMUS) está siempre listo. El verano puede provocar clima extremo y desastres naturales, como huracanes e incendios, pero los equipos de respuesta ante emergencias de El Un-carrier se han estado preparando todo el año para brindar asistencia a los clientes, a los miembros de servicios de emergencia y a las comunidades para reducir al mínimo el impacto sobre la red y aumentar la velocidad de recuperación realizando las siguientes tareas:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230614691275/es/

Departamento de Bomberos de Captiva Island (Photo: Business Wire)

“Los equipos de T-Mobile han trabajado todo el año para garantizar que nuestra red 5G líder esté disponible cuando los clientes y las comunidades a los que prestamos servicio más la necesiten, reforzando la redundancia y expandiendo nuestro despliegue mientras maximizamos la cobertura y la capacidad en todo el país”, explica Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile. “Luego de los desastres, nuestros equipos de red y de apoyo comunitario también estarán listos para desplegar recursos de respuesta de última generación — vehículos, drones 5G, centros de operaciones y otras herramientas — que proporcionarán conectividad, wifi y otros suministros a los miembros de servicios de emergencia y residentes locales”.

Estamos fortaleciendo lared 5G más grande y rápida del país

Desde 2021, T-Mobile ha realizado inversiones estratégicas para aumentar el esfuerzo de fortalecimiento de la red en más de 30%, colocando generadores de respaldo fijos en un número aún mayor de antenas, torres celulares, conmutadores de red, centros de datos y demás sitios clave en todo el país. Estas inversiones también permiten a los equipos de respuesta ante emergencias de El Un-carrier aprovechar la red en formas innovadoras. Por ejemplo, los técnicos e ingenieros que monitorean el clima en campo pueden ajustar las torres de manera remota y en tiempo real para concentrar la señal en áreas afectadas y así proporcionarles a los miembros de servicios de emergencia más ancho de banda para actividades con uso intensivo de datos como la organización de rescates. Esto ahorra un tiempo fundamental casi sin afectar a los clientes gracias a la resiliencia de la red de T-Mobile.

Además, los miembros de servicios de emergencia y los oficiales de emergencia que poseen Servicio Móvil Prioritario (WPS) obtienen acceso automático prioritario y tienen preferencia para voz y acceso prioritario a datos en la red de T-Mobile sin costo. Cuando cada segundo cuenta en momentos de emergencia o congestión de la red, WPS pone las comunicaciones fundamentales en primera fila.

Más recursos que nunca

T-Mobile está aumentando su inventario de vehículos de red de uso intensivo para respuesta ante desastres —sitios celulares satelitales móviles (Cell-On-Wheels, o SatCOW) y sistemas celulares satelitales montados en camiones livianos (Satellite Cell-On-Light-Trucks, o SatCOLT)— en más de un 50%. Y este año, El Un-carrier también está agregando nuevos centros de comando móvil Clase Super C para operaciones de red in situ, así como nuevos camiones de uso intensivo para asistencia comunitaria que ofrecen carga de dispositivos, suministros para carga y wifi para el que lo necesite.

La flota de El Un-carrier ya incluye centros de operación de red de emergencia, vehículos COLT con doble mástil para terrenos difíciles (que proporcionan una cobertura de hasta dos millas, comunicaciones bidireccionales por radio, wifi e iluminación de emergencia), vehículos COLT Jeep, centros de comando de red y comunitarios, vehículos con wifi y capacidad de carga eléctrica, vehículos de remolque de emergencia y más.

El equipo de respuesta ante emergencias también implementa soluciones ágiles como vehículos COW, pequeñas terminales satelitales denominadas VSAT y kits de microonda/microonda de largo alcance para restablecer rápidamente el servicio en las áreas afectadas.

Innovación 5G para respuesta ante emergencias

El Un-carrier está mirando hacia el futuro e innovando la siguiente generación de tecnologías para prevención y respuesta ante desastres naturales. A través de una galardonada asociación, Pano AI aprovecha la red 5G de T-Mobile, cámaras de ultra alta definición y una plataforma de inteligencia artificial de propiedad exclusiva para escanear y localizar incendios cuando están en su etapa inicial. Con esta tecnología, las compañías de servicios públicos, las autoridades de lucha contra incendios, las compañías forestales y los propietarios de terrenos privados pueden detectar y responder a los incendios en áreas rurales con más velocidad que nunca.

A principios de este mes, T-Mobile y Valmont anunciaron que el vuelo más largo de un dron más allá de la línea de visión (BVLOS) —77 millas— que se realizó para inspección de infraestructura fue posible gracias a la red 5G de T-Mobile. Durante el vuelo, Valmont demostró la capacidad de una tecnología impulsada por 5G para monitorear de manera preventiva infraestructuras como líneas de energía eléctrica, vías de ferrocarril y puentes en Texas con mayor precisión, contribuyendo así a prevenir fallas y emergencias relacionadas con infraestructuras.

Cuando se producen desastres, T-Mobile despliega drones de última generación para búsqueda y rescate (SAR) con tecnología 5G y drones anclados para contribuir con las iniciativas de respuesta ante el desastre. Los drones SAR pueden volar hasta 75 millas por misión para proporcionar cobertura y utilizar imágenes infrarrojas y térmicas para localizar personas, especialmente en condiciones desfavorables. Y con una capacidad de carga de 55 libras, también pueden entregar suministros de salvamento. Conectados a recursos de alimentación eléctrica y conexión a la red troncal, los drones anclados pueden volar hasta 400 pies para proporcionar cobertura casi continua a las áreas circundantes.

T-Mobile está preparado. ¡Ahora es tu turno!

Estas son algunas medidas que los clientes pueden tomar a fin de prepararse con anticipación para desastres.

Para más información sobre cómo T-Mobile se prepara y responde ante desastres, visita el Centro de Respuesta ante Emergencias de T-Mobile.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T-Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230614691275/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios, T-Mobile US

MediaRelations@t-mobile.comRelaciones con inversionistas

investor.relations@t-mobile.com

Keyword: united states north america washington

Industry keyword: carriers and services networks hispanic internet consumer drones technology environment 5g satellite natural disasters telecommunications

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 06/15/2023 09:17 am/disc: 06/15/2023 09:16 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230614691275/es

AP