Cuando los adolescentes devoran las redes sociales: ¿cómo pueden los padres frenar el "scroll" sin fin?

Las vacaciones pueden ser la época más maravillosa del año, pero para algunos pueden ser un momento tóxico, lleno de ansiedad y navegación (scroll) interminable. Los estudios demuestran que el uso de las redes sociales entre los niños aumenta un 70 % durante las vacaciones 1, sumando un total de más de ocho horas al día 2.

“Pero no todo lo relacionado con las redes sociales tiene por qué ser negativo. Hay algunos aspectos positivos,” explica Jaspreet Kaur, consejera escolar de Learn4Life, una red de más de 80 institutos que ofrece aprendizaje personalizado, servicios de orientación escolar y formación en habilidades para la vida. “Los padres deben ser conscientes de en qué plataformas de medios sociales navegan sus hijos adolescentes, animarlos a reducir el tiempo que pasan conectados y buscar nuevas formas de interactuar tanto dentro como fuera de la red”. Ella ofrece estos consejos a los padres:

“Las redes sociales pueden impedirnos vivir y disfrutar el presente,” afirmó Kaur. “Deberíamos deleitarnos pasando tiempo con nuestros seres queridos y realizando actividades festivas especiales, no navegando y haciendo “scroll” para ver lo que hacen los demás. Esta es una lección importante que los padres pueden enseñar a sus hijos adolescentes”.

Para más información sobre los institutos Learn4Life, visite www.learn4life.org.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas públicas sin fines de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestando servicio a más de 47.000 estudiantes -incluidos estudiantes a tiempo completo y entre sesiones- los ayudamos a prepararse para un futuro más allá de la escuela secundaria. Para más información, visite www.learn4life.org.

