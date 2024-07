Cuando los médicos se van de Puerto Rico, un rapero trata de llenar el vacío

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Una mañana, en una comunidad afrocaribeña en el noreste de Puerto Rico, el doctor Pedro Juan Vázquez va de puerta en puerta como parte de sus rondas médicas. Saluda a los residentes ancianos de la ciudad con un alegre “¡Buenas tardes!”, y una sonrisa, antes de preguntarles si quieren que les revise los signos vitales.

Muchos se sorprendieron por recibir una oferta de atención médica. Un hombre con una camiseta gris sin mangas abrió su puerta con mosquitero y dijo: “Por supuesto”, y se sentó en su porche para que lo revisaran.

Aunque es médico, Vázquez es más conocido en Puerto Rico como un rapero que usa el nombre artístico de PJ Sin Suela.

El hombre de 34 años busca satisfacer su pasión por la música al tiempo que ayuda a los necesitados y crea conciencia sobre una crisis de salud en la isla de 3,2 millones de habitantes. El territorio estadounidense se enfrenta a cortes de energía, así como a una escasez de profesionales médicos, y muchos han huido a Estados Unidos continental en busca de mejores salarios.

Puerto Rico ha perdido más de 8.600 médicos, de casi 18.800, en poco más de una década, según un informe de 2023 del grupo de expertos The Center for a New Economy. Se espera que el problema se agrave en los próximos años.

“Hemos tenido un éxodo gigante de gente joven”, dijo Vázquez a The Associated Press. “En Puerto Rico hay una crisis mucho más grande de lo que la gente piensa”.

Vázquez viaja desde San Juan, la capital, a las áreas remotas de la isla al menos una vez a la semana para tratar a las comunidades desatendidas que luchan contra las secuelas de huracanes, terremotos y una economía frágil.

Después de colgar su bata de médico, pasa su tiempo produciendo e interpretando música en la que aborda temas como la desigualdad social, la pobreza y la violencia armada. En Puerto Rico muchas muertes son causadas por la violencia doméstica y balas perdidas que golpean a víctimas inocentes.

“Una bala anda volando/Perdida como un niño”, rapea en “Las balas lloran”. “Y el viento la acaricia/Ella busca hacer noticias/Cayendo en un cráneo/Sin ningún tipo de justicia”.

En “Somos más” se adentra en las penosas condiciones económicas de la isla y canta: “Han puesto la deuda antes del trabajador/del que sale todos los días bajo la lluvia o el sol/ de los servidores públicos, maestras y enfermeras”.

Su enfoque en la desigualdad social resuena a su alrededor y entre los puertorriqueños nostálgicos en el extranjero.

Vázquez viene de un trasfondo de ida y vuelta a la isla, un ida y vuelta familiar para muchos boricuas con pasaporte estadounidense. No critica a los que se han ido de Puerto Rico a Estados Unidos, aunque él ha hecho lo contrario.

“Uno no puede juzgar, cada uno tiene su historia”, dijo. “Estoy bendecido de tener dos carreras, que puedo hacerlas y vivir de ellas”.

Nació en el Bronx en Nueva York, pero se mudó con su familia a la ciudad sureña de Ponce, Puerto Rico. Más tarde se fue a Pensilvania, luego regresó a Bayamón, Puerto Rico, para estudiar medicina, convirtiéndose en médico en 2015.

Vázquez se volvió un nombre familiar para una generación más joven en América Latina en 2018 con el sencillo "¿Cuál es tu plan?”. La canción fue una colaboración con el ícono puertorriqueño Bad Bunny y el cantante de reggaetón Ñejo. El reconocimiento que obtuvo lo llevó a colaboraciones con la estrella de Broadway Lin-Manuel Miranda y René Pérez “Residente” del antiguo dúo de reggaetón Calle 13.

Cuando llegó la pandemia de COVID-19 en 2020, pasó de sostener un micrófono a un estetoscopio y trabajó a tiempo completo en un hospital de Ponce durante un año. Como médico general, trató a pacientes de todas las edades emocionados por ser atendidos por un popular rapero.

Vázquez dijo que algunos médicos dudaron al principio de sus calificaciones después de años de giras y rapeo, a pesar de que mantuvo sus certificaciones médicas.

“Después de un mes, todo el mundo sabía que para mí no era chiste y que yo estoy duro en lo que hago”, dijo. “Los que dudaron, (hablando) la clara, que los callé”.

El doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, dijo que Vázquez ha ayudado a poner el foco en la crisis de salud de la isla.

“Ha puesto frente la crítica con lo que está ocurriendo en el país porque él mismo conoce los problemas que existen en el sistema de salud”, dijo Díaz.

En 2023, el trabajo de Vázquez le valió un galardón humanitario en los Premios Tu Música Urbano, una ceremonia que reconoce a artistas de música urbana.

Milagros Martínez, líder comunitaria de la localidad occidental de Hormigueros, recuerda cuando Vázquez llegó en septiembre de 2022 tras el paso del huracán Fiona para realizar chequeos médicos a familias sin luz ni agua.

“Los más jóvenes lo reconocieron”, dijo Martínez. “Pero él supo cómo separar su rol como médico de su rol como artista”.

Desde entonces, Vázquez ha estado trabajando en un álbum que espera lanzar pronto, reduciendo sus turnos como médico de tiempo completo a una o dos veces por semana en una clínica móvil con una organización sin fines de lucro llamada Direct Relief.

Mientras tanto, Vázquez se enfrenta a un problema que afecta tanto a su clínica como a su estudio de grabación: los frecuentes cortes de luz.

Ha tenido que salir varias veces de su estudio porque no tiene generador, pero lo que más le preocupa son los cortes que afectan a sus pacientes.

En junio, las ciudades del centro y el sur de la isla se enfrentaron a un prolongado corte de energía debido al calor extremo.

“Uno va para allá y ves que no tienen luz por dos días con los calores que tenemos. Y tenemos un problema de transportación que la gente no habla, y no pueden llegar a los hospitales”, dijo Vázquez.

Ahora, más que nunca, siente la necesidad de compaginar su pasión por cantar y cuidar de los demás, algo que se ha vuelto más fácil con el tiempo.

Cuando necesita un par de manos extra, pide voluntarios para ayudar con las clínicas móviles en Puerto Rico, y sus fans suelen acudir al llamado.

“Se apuntan gratis a atender pacientes todo el día conmigo”, dijo. “Yo salgo (de la clínica) llorando a veces”.

___

El camarógrafo de The Associated Press Alejandro Granadillo contribuyó a este despacho.

AP