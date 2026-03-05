5 mar (Reuters) -

Decenas de personas han perdido la vida en Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel comenzaron ‌a atacar Irán el ‌28 de ⁠febrero, y los Estados del golfo Pérsico, que albergan bases militares y personal estadounidense, y Líbano se han visto rápidamente envueltos en el conflicto.

A ​continuación se ⁠presentan ⁠las cifras de víctimas mortales de la guerra hasta el momento, según informaciones de ​los países implicados a fecha de 5 de marzo, sexto día de la ‌guerra. Reuters no ha verificado de forma independiente ​estas muertes.

* IRÁN 1.045 fallecidos, incluidas ​175 alumnas y personal que murieron en un ataque con misiles contra una escuela primaria en Minab, al sur del país, durante el primer día de la guerra, según la organización humanitaria sin ánimo de lucro Media Luna Roja Iraní. No está claro si el número ​total de víctimas mortales incluye las bajas militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

* ISRAEL Diez civiles muertos, entre ⁠ellos nueve personas en un ataque con misiles iraníes contra Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, el 1 de ‌marzo, según el servicio de ambulancias israelí Magen David Adom. Las Fuerzas de Defensa de Israel no han informado de ninguna baja militar.

* LÍBANO 77 personas murieron en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud del Líbano.

* BARÉIN Una persona murió tras el incendio que se produjo en la ciudad industrial de Salman tras la interceptación de un misil, según ‌el Ministerio del Interior.

* KUWAIT Tres personas, entre ellas dos soldados kuwaitíes, murieron en los ⁠ataques iraníes contra el país, según los Ministerios de Salud y Asuntos Exteriores ‌de Kuwait.

* OMÁN Una persona murió tras el impacto de ⁠un proyectil contra el petrolero MKD VYOM, con bandera de ⁠las Islas Marshall, frente a la costa de Mascate.

* EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Tres personas murieron, según el Ministerio de Defensa del país.

* EJÉRCITO DE EEUU Seis militares estadounidenses murieron en un ataque contra una instalación en Kuwait, según el Mando Central de EEUU.

* SIRIA Cuatro personas ‌murieron cuando un misil iraní impactó en ​un edificio en la ciudad de Sweida, al sur del país, el sábado, según informó la agencia estatal de noticias SANA. (Compilado por Jonathan Allen, Jana Choukeir, Menna Alaa El Din, Maayan Lubell, Pesha Magrid; edición ‌por Don Durfee y Cynthia Osterman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)