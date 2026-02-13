"Cuanto más abracemos otras culturas, mejor será nuestra sociedad", dice Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, realizó este viernes un nuevo alegato en favor de la acogida de inmigrantes, dos días después de las declaraciones antinmigración de Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United.

"La mayoría de la gente huye de sus países por los problemas que hay en ellos, no porque quieran irse. Cuanto más abracemos otras culturas -las abracemos de verdad-, mejor será nuestra sociedad", dijo Guardiola en conferencia de prensa, la víspera del partido de los Citizens contra el Salford City en dieciseisavos de la copa inglesa.

El entrenador español eludió pronunciarse sobre las palabras de Ratcliffe, quien un día después matizó los términos utilizados aunque sin referirse al fondo del mensaje.

"No voy a comentar lo que dijo Sir Jim Ratcliffe porque después de eso dijo exactamente lo que quería decir", afirmó Guardiola.

El fundador del grupo británico Ineos había declarado que Gran Bretaña estaba siendo "colonizada" por inmigrantes.

"Tengo una enorme admiración por Sir Jim. Tuve la fortuna de conocerlo. Hizo una declaración después para disculparse", prosiguió Guardiola.

"Pero por todo el mundo el problema que tenemos en todos los países es que tratamos a los inmigrantes o a las personas que llegan de otros países como la causa de los problemas que tienen nuestros países, y es un problema muy, muy, muy, muy, muy grande", sentenció el técnico catalán, quien ha vivido en naciones como Italia, Catar, Alemania, México, España o Reino Unido.