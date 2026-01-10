"¿Cuántos Clásicos hemos perdido contra Mbappé?", dice desafiante Flick

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, reivindicó este sábado sus victorias contra el Real Madrid de Kylian Mbappé, quien podría jugar el domingo la final de la Supercopa en Yedá, Arabia Saudita, pese a sus molestias por un esguince de rodilla.

"¿Cuántos Clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido? Hemos perdido uno", afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque contra su eterno rival.

En el último año y medio, desde que el preparador alemán tomó las riendas del Barça, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance de cuatro triunfos para los catalanes y una derrota.

"Sé que Mbappé es un jugador fantástico y que es fenomenal cuando tiene espacio a la espalda de la defensa. Adaptaremos algunas cosas, como siempre hacemos. Pero no especialmente por Mbappé. Nos centramos en nuestra filosofía, en nuestras ideas", añadió.

Flick continuó con sus elogios al francés, que no disputó la semifinal contra el Atlético el pasado jueves por un esguince de rodilla, pero que viajó posteriormente a Yedá para disputar la final: "Mbappé es el mejor delantero en la actualidad, marca un montón de goles y es un clase mundial".

El entrenador germano descartó la etiqueta de favorito tras ganar 5-0 al Athletic Bilbao en semifinales el miércoles. "Una final es una final. Y contra el Real Madrid, un Clásico, es lo que todos queremos ver. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar", aseguró.

Pese a reconocer la calidad del rival, Flick insistió en que su equipo debe ser fiel a su estilo: "Lo importante es cómo jugamos nosotros. Queremos ganar un título contra el Real Madrid, y no hay más motivación que esta".

El técnico dejó en el aire si Lamine Yamal podría salir como titular después de que el atacante español fuera suplente en semifinales debido a unos problemas estomacales.

"Puede empezar. Todos están listos para salir de inicio o ser suplentes", respondió Flick.