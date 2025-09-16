Cuarto oro mundial para Kipyegon en 1500 m, Rojas a la final en su regreso

La keniana Faith Kipyegon deslumbró una vez más con una victoria apabullante en 1500 metros, donde conquistó un cuarto oro mundial, este martes en Tokio, donde la venezolana Yulimar Rojas volvió de su grave lesión con un pase por la vía rápida a la final de triple salto.

En la anterior edición de Budapest 2023, Kipyegon ya había deslumbrado con un doblete de oros 1500-5000 metros, algo que intentará repetir en la capital japonesa.

Por el momento ha cumplido ya la primera parte de su reto, imponiéndose con un tiempo de 3:52.15, por delante de su compatriota Dorcus Ewoi (3:54.92, plata) y de la australiana Jessica Hull (3:55.16), bronce.

El oro de este martes se une a los otros tres mundiales que tenía ya en 1500 metros, los de 2017, 2022 y 2023, a lo que suma las platas de 2015 y 2019.

Con oros en los tres últimos Juegos Olímpicos en los 1500 metros y el récord mundial de la distancia (3:48.68), el reinado de Kipyegon en el 'milqui' no tiene duda posible.

"Después de haber mejorado el récord del mundo (en julio en Eugene), quería defender mi título aquí. Este deporte me sigue motivando. Siempre tengo que forzar mis límites para ser la mejor", declaró Kipyegon.

Tinch sucede a Holloway

La otra final estelar de la velada tokiota era la de 110 metros vallas, donde hubo traspaso de poderes dentro del 'Team USA': Cordell Tinch sucede en el palmarés al campeón olímpico Grant Holloway, apeado en semifinales.

A sus 25 años y avalado por haberse situado este año como el cuarto hombre más rápido de la historia (12.87) en la distancia corta de las vallas, Tinch acabó esta vez en 12.99 y mantuvo el dominio estadounidense en una prueba donde Jamaica se quedó con el segundo y el tercer lugar, con Orlando Bennett (13.08) y Tyler Mason (13.12).

"Me alejé de la pista durante unos años (de 2020 a 2023), pero no me arrepiento. Quizás si no hubiera tenido esa pausa hoy no sería campeón del mundo", afirmó.

El español Quique Llopis, como hace un año en los Juegos Olímpicos, se quedó con el cuarto lugar, la 'medalla de chocolate'.

La confirmación de Hamish Kerr

Si en París 2024 podía ser una sorpresa, ahora es una confirmación: el neozelandés Hamish Kerr unió su título olímpico al mundo al ganar el salto de altura, siendo el único en pasar por encima de 2,36 metros.

El surcoreano Sanghyeok Woo fue plata (2,34 m) y el checo Jan Stefela (2,31 m) bronce.

Con el éxito de Kerr, Nueva Zelanda logra ya su segunda medalla de oro en este Mundial, después del título por sorpresa el lunes de Geordie Beamish en los 3000 metros obstáculos.

Por su parte, Canadá repite en Tokio el éxito de hace dos años en Budapest, con un doblete de oros en el lanzamiento de martillo.

El lunes había revalidado su corona Camryn Rogers en la prueba femenina y esta vez lo hizo Ethan Katzberg (84,70 m).

¡Konnichiwa Yulimar!

No era en una final, pero otra de las protagonistas del martes en el Mundial fue sin duda Yulimar Rojas, a la que no se veía compitiendo en triple salto desde hacía justo dos años, desde el 16 de septiembre de 2023.

La lesión en el tendón de Aquiles sufrida en abril de 2024 parece ya superada y la reina del triple salto parece decidida a lograr el jueves un quinto título mundial consecutivo en su prueba.

Por el momento cumplió sin desgaste al pasar a la final con un único salto, llegando a 14,49 metros y superando así la marca automática de clasificación.

Ese mismo jueves será la final de otra gran estrella del atletismo latinoamericano, la dominicana Marileidy Paulino, campeona mundial y olímpica de 400 metros.

La Gacela se clasificó también a la final, al igual que sus grandes rivales por el título, la bareiní Salwa Eid Naser y la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone.

Esa última deslumbró con un impresionante 48.29 en su semifinal, que la sitúa como la mejor de lo que va de año en la vuelta de pista.

