Cuartos que arden: Argentina-México y España-Colombia paralizan el Mundial Sub-20

Los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile, que se jugarán el fin de semana, se encienden con dos duelos explosivos: Argentina y México, dos potencias del fútbol juvenil, se enfrentarán en un clásico cargado de historia, mientras que Colombia desafiará a España en un choque de estilos.

México-Argentina o Mora vs Sarco

Con seis títulos en su haber, la Albiceleste es la selección más laureada en la historia de los Mundiales Sub-20. Con 16 apariciones mundialistas, México apenas ha sumado un subcampeonato y un tercer lugar.

La historia reciente entre México y Argentina añade un ingrediente extra a este duelo juvenil.

Tras la victoria 2-0 de Argentina sobre México en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, la rivalidad entre ambas selecciones no ha hecho más que intensificarse.

Incluso Messi tuvo que desmentir polémicas, ignorando el rechazo de aficionados mexicanos. Cada visita del Inter Miami a ciudades con fuerte comunidad mexicana para disputar los partidos de la MLS revive la tensión y los recuerdos de este duelo caliente.

El nuevo capítulo de esta rivalidad se escribirá en Chile, en busca de las semifinales. El duelo se jugará el sábado (23:00 GMT) en el Estadio Nacional de Santiago y tendrá como protagonistas al mediocampista mexicano Gilberto Mora y al artillero argentino Alejo Sarco, dos de los mejores jugadores del torneo.

"México juega muy bien. Es un partido dificilísimo porque son dos selecciones que juegan, va a ser difícil como todos cuartos", aseguró el DT albiceleste, Diego Placente, campeón juvenil como jugador en Malasia 1997.

El último enfrentamiento Sub-20 entre México y Argentina en un Mundial fue en la fase de grupos de Colombia 2011, con victoria 1-0 de la Albiceleste. El del sábado será su cuarto encuentro histórico, con dos triunfos para los argentinos y uno para el Tri.

España-Colombia, choque de estilos y figuras

El duelo entre Colombia y España, actual campeón europeo de la categoría, es el otro plato fuerte del sábado desde las 20:00 GMT en Talca (245 km al sur de Santiago).

España, fiel a su estilo de posesión y control, llega liderada por el extremo izquierdo del Real Betis, Pablo García, clave en ataque y creación de juego. Por su parte, Colombia apuesta a la velocidad y la intensidad con Óscar Perea (AVS, POR), también un extremo izquierdo explosivo, como principal amenaza ofensiva.

La combinación de talento, juventud y contraste de estilos promete un partido intenso y decisivo por un lugar en las semifinales.

Ambos llegan invictos y con argumentos sólidos: los españoles, con una defensa ordenada y un mediocampo creativo, y los colombianos con pegada, ritmo y una confianza que ha ido creciendo partido a partido.

"Entre más lejos lleguemos nos sirve a todos, ese es el sueño, llegar a siete partidos.

“Vamos por el quinto para que nos dé esa posibilidad del sexto”, dijo a la prensa el DT de Colombia, César Torres.

El cruce con España despierta recuerdos amargos para los cafeteros. En el único enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial Sub-20, disputado en Emiratos Árabes 2003, Colombia se quedó a un paso de la final al caer 1-0 en las semifinales con un gol marcado por un tal Andrés Iniesta.

3. El resto del baile

Los cuartos de final de Chile 2025 se completarán el domingo con los duelos entre Estados Unidos y Marruecos, en Rancagua (90 km al sur de Santiago) a partir de las 20:00 GMT, y Francia, actual subcampeón europeo, contra Noruega, en Valparaíso (120 km al oeste de Santiago) desde las 23:00 GMT.

La selección de las barras y las estrellas, cuya mejor participación en un Mundial Sub-20 ha sido un cuarto lugar en Arabia Saudita 1989, goleó 3-0 a Italia sin mayores apuros, mientras que los africanos, cuartos en la cita de Países Bajos 2005 y que en la cita chilena venció a España y Brasil en la fase de grupos, dieron cuenta 2-1 de Corea del Sur sin mayores problemas.

A los Bleus se les apareció la virgen ante Japón, en un durísimo duelo de octavos que se definió con un penal a los 120+3 minutos del tiempo extra para sellar el 1-0 y el pase. Noruega, por su parte, también sufrió para avanzar: venció a Paraguay por el mismo marcador con un gol a los 116 minutos de un encuentro parejo.

Los ganadores de estos duelos dominicales de cuartos se enfrentarán el próximo miércoles en Valparaíso por el pase a la final.

