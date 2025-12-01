LA NACION

Cuatro acusados en Australia por material "satánico" de abuso infantil

La policía australiana anunció el lunes que acusó formalmente a cuatro hombres detenidos por formar parte de una red que compartía material satánico...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cuatro acusados en Australia por material "satánico" de abuso infantil
Cuatro acusados en Australia por material "satánico" de abuso infantil

La policía australiana anunció el lunes que acusó formalmente a cuatro hombres detenidos por formar parte de una red que compartía material "satánico" de abuso sexual de menores.

Agentes policiales hicieron los arrestos después de investigar una "red internacional de material satánico de abuso infantil", informó en un comunicado la policía estatal de Nueva Gales del Sur.

"Durante la investigación, los detectives descubrieron una red de pedofilia basada en Sídney involucrada en la posesión, distribución y facilitación de este material mediante un sitio web administrado internacionalmente", agregó.

La policía detuvo a los cuatro hombres el jueves en Sídney, incluyendo uno de 26 años señalado como líder del grupo.

Este último enfrenta 14 cargos incluyendo el uso de un servicio de transporte para distribuir el material de abuso de menores.

Los otros tres hombres, de 39, 42 y 46 años, fueron detenidos en un edificio de apartamentos y acusados de una serie de delitos ligados al material de abuso infantil.

A los cuatro se les negó la libertad bajo fianza a la espera de su próxima presentación ante la justicia.

lec/djw/tc/mas/mar

LA NACION
Más leídas
  1. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este domingo 30 de noviembre
    1

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre

  2. Luz verde para conocer la verdad sobre un asesinato oculto durante más de cuatro décadas
    2

    ADN del crimen. Luz verde para conocer la verdad sobre un asesinato que estuvo oculto durante más de cuatro décadas

  3. Una masiva marcha opositora exigió elecciones anticipadas y el pedido de prisión para Pedro Sánchez
    3

    Una masiva marcha opositora exigió elecciones anticipadas y el pedido de prisión para Pedro Sánchez

  4. Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado
    4

    Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado

Cargando banners ...