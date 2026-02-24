Cuatro años de resistencia: Ucrania defiende la independencia y rechaza concesiones

KIEV, 24 feb (Reuters) -

Ucrania ha defendido su independencia desde la invasión de Rusia y no traicionará los sacrificios realizados por su pueblo en su búsqueda de la paz, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un discurso con motivo del cuarto aniversario del inicio de la guerra.

"Putin no ha logrado sus objetivos. No ha doblegado al pueblo ucraniano. No ha ganado esta guerra", dijo Zelenski el martes. "Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz. Y para garantizar la justicia".

Zelenski recibirá en Kiev a dignatarios de los aliados europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para ceremonias cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022.

Cientos de miles de soldados de ambos bandos han muerto o resultado heridos en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas rusas han matado a decenas de miles de civiles ucranianos y han destruido ciudades ucranianas con años de ataques con misiles y drones.

Las conversaciones de paz en curso con Rusia, mediadas por Estados Unidos, parecen haberse estancado por la cuestión del territorio.

Moscú, que avanza lentamente en el campo de batalla, se ha negado a renunciar a su insistencia en que Ucrania ceda el 20% restante de la región oriental de Donetsk, mientras que Kiev se mantiene firme en que no renunciará a un territorio por cuya defensa han muerto miles de personas.

"Queremos la paz. Una paz fuerte, digna y duradera", dijo Zelenski en su discurso.

Añadió que había dicho a los negociadores de paz de Ucrania: "No anulen todos estos años, no devalúen toda la lucha, el coraje, la dignidad, todo lo que Ucrania ha vivido. No podemos, no debemos, renunciar a ello, olvidarlo, traicionarlo". (Información de Pavel Polityuk; edición de Christopher Cushing y Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)