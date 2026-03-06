Cuatro arrestados en Londres, sospechosos de espiar para Irán a la comunidad judía

Cuatro hombres, sospechosos de haber vigilado para Irán a personas y lugares vinculados con la comunidad judía de Londres, fueron arrestados el viernes, informó la Policía Metropolitana de la capital británica.

Los cuatro detenidos son de origen iraní y tres de ellos tienen pasaporte británico, pero la policía no reveló sus identidades.

Según la, un hombre de 40 años y otro de 55 fueron arrestados en el barrio de Barnet, en el norte de Londres, donde varios lugares fueron allanados.

Un tercer hombre, de 52 años, fue arrestado en Watford, en el noreste de la capital, donde también se realizan registros; y otro, de 22 años, en Harrow.

La policía sospecha que "ayudaron a un servicio de inteligencia extranjero", según un comunicado, en el que se precisa que el país en cuestión es Irán.

Con todo, el comunicado no ofrece detalles sobre las personas o los lugares "vinculados con la comunidad judía" que supuestamente estaban siendo vigilados por los arrestados.

"Entendemos que el público pueda estar preocupado, especialmente la comunidad judía", declaró la jefa de la policía antiterrorista de Londres, Helen Flanagan, en el comunicado.

"Como siempre, les pido que permanezcan vigilantes y que nos contacten si ven u oyen algo que les preocupe", añadió.

Otros seis hombres fueron arrestados en Harrow, sospechosos de haber "ayudado al autor de un delito".

La policía británica y el MI5 (servicio de inteligencia interior) han advertido en repetidas ocasiones sobre la creciente amenaza que representa Irán, país que actualmente es objeto de una ofensiva de Estados Unidos e Israel.

En octubre de 2025, el director del MI5, Ken McCallum, declaró que las agencias de seguridad británicas habían frustrado "más de 20 conspiraciones potencialmente mortales respaldadas por Irán" en los 12 meses anteriores.