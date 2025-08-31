Cuatro barcos de la Global Sumud Flotilla parten hacia Gaza desde Génova (Italia)

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Cuatro barcos humanitarios de la Global Sumud Flotilla han partido este domingo del puerto de Génova (Italia) para incorporarse en los próximos días a un nuevo despliegue de ayuda naval a Gaza. En total, se espera que 40 barcos transporten a aproximadamente 2000 personas de 44 países para intentar romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza, una iniciativa que siempre ha fracasado por la intervención de las fuerzas israelíes antes de que los barcos se acercaran siquiera a la costa del enclave palestino.

El último intento tuvo lugar a principios de junio, cuando los comandos israelíes interceptaron el barco 'Madleen' de la Flotilla de la Libertad, que reivindica la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta.

Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han empezado a salir del Puerto de Barcelona rumbo a Gaza este domingo a las 15.30, y progresivamente irán partiendo así los 22 barcos con más de 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

En los próximos días se les unirá el resto de la flota, que zarpará de Túnez, Sicilia y Grecia entre el 4 y el 5 de septiembre.