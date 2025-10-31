Cuatro búlgaros condenados a prisión por pintar manos rojas en el Museo de la Shoah en París

Cuatro búlgaros fueron condenados el viernes a penas de entre dos y cuatro años de cárcel por haber pintado el año pasado "manos rojas" en el Memorial de la Shoah de París, en medio de sospechas de injerencia extranjera.

El tribunal correccional de París dictó dos años de prisión contra Georgi Filipov y Kiril Milushev, presentados como los autores materiales, y cuatro contra Nikolay Ivanov y tres contra Mircho Angelov -actualmente prófugo-, considerados los "cerebros" de la operación.

A todos se les impuso, además, la prohibición definitiva de aparecer en territorio francés.

Unas 35 manos rojas fueron pintadas el 14 de mayo de 2024 en el llamado Muro de los Justos, situado frente al memorial, que tiene placas con los nombres de 3900 hombres y mujeres que contribuyeron a salvar judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Este sitio, que pretende ser un lugar de archivo, educación y recogimiento, es "el único monumento dedicado a los judíos de Francia", insistió el jueves su director, Jacques Fredj.

La investigación del incidente puso de manifiesto una operación "susceptible de corresponder a una acción de desestabilización contra Francia orquestada por los servicios de inteligencia" rusos.

El servicio Viginum, encargado de la lucha contra las injerencias digitales extranjeras, detectó entonces "una instrumentalización" de este asunto en la red X "por parte de actores vinculados a Rusia".

Este caso se inscribe en el marco de otras presuntas injerencias extranjeras contra Francia, como las estrellas de David pintadas con aerosol en la región parisina, las cabezas de cerdo abandonadas frente a varias mezquitas o los ataúdes depositados al pie de la Torre Eiffel.

