Cuatro cadáveres de rehenes retenidos en Gaza fueron entregados al ejército israelí

Los cuerpos de cuatro rehenes muertos en cautiverio en Gaza fueron entregados este lunes por Hamás a Israel a través de la Cruz Roja, anunció el ejército israelí.

"Cuatro ataúdes con rehenes muertos están siendo escoltados por las fuerzas de la Tzahal (Fuerzas Armadas) y del Shin Bet (servicio israelí de seguridad interior) rumbo a Israel, donde serán trasladados al Centro Nacional de medicina forense para el proceso de identificación", indicó el ejército israelí.

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, que aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese el fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos y que entró en vigor el viernes.

"Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes muertos", indicó el ejército este lunes.

El día anterior, las autoridades israelíes dijeron que anticipan que no todos los rehenes muertos serán devueltos el lunes, en cuyo caso ayudaría a localizarlos un "organismo internacional" previsto en el plan estadounidense, según la misma fuente.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

El ataque de Hamás causó la muerte de 1219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores.

En Gaza, el Ministerio de Salud controlado por el gobierno de Hamás, anunció este lunes que 67.869 personas murieron en la ofensiva lanzada por Israel en este territorio palestino por el ataque de 2023.

Israel informó el lunes que liberó a 1968 prisioneros palestinos a cambio de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza.

