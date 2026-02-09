Cuatro civiles, entre ellos un niño, murieron en ataques nocturnos rusos

Ataques aéreos rusos nocturnos causaron al menos cuatro muertos, entre ellos un niño de 10 años, en diferentes regiones de Ucrania, anunciaron el lunes las autoridades locales.

En Odesa, ciudad portuaria en el sur, atacada por drones, periodistas de la AFP vieron a rescatistas dar masaje cardíaco a una víctima, bajo la luz de lámparas eléctricas, frente a edificios semidestruidos y en llamas.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 11 misiles balísticos y 149 drones, entre ellos drones Shahed fabricados en Irán, contra Ucrania entre el domingo por la noche y las primeras horas del lunes.

La defensa aérea ucraniana derribó más de un centenar de drones y varios misiles, agregó.

En Odesa murió un hombre de 35 años, según las autoridades.

En la región de Járkov (noreste), el servicio de situaciones de urgencia anunció que encontró los cuerpos de una mujer y su hijo de 10 años, tras un ataque de dron que destruyó su casa.

En la ciudad de Novgorod-Siversky (región de Chernígov, norte), un dron mató a un hombre de 71 años.

Rusia prosigue sus ataques contra Ucrania en medio de negociaciones, bajo mediación de Estados Unidos, que busca poner fin a la guerra.

Para presionar a Ucrania, Rusia aumenta sus bombardeos masivos a zonas civiles e infraestructuras energéticas, causando vastos cortes de electricidad y calefacción, en medio del invierno más frío desde el inicio de la guerra.

Desde hace varios meses, los esfuerzos diplomáticos se incrementan bajo impulso de la administración de Donald Trump para poner fin a las hostilidades, pero hasta ahora no han concluido ningún acuerdo concreto.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski declaró la semana pasada que Estados Unidos desea que la guerra en Ucrania se termine "antes del inicio del verano, en junio".