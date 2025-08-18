Cuatro claves de la sorpresiva elección presidencial en Bolivia

La primera vuelta presidencial en Bolivia marca el fin de una era. La izquierda dejará el poder después de 20 años y dos candidatos de derecha se disputarán la presidencia en un balotaje, mientras se avecina un cambio de modelo económico.

Aquí las claves de una elección que promete cambiar el rumbo de este país de 11,3 millones de habitantes.

1) La sorpresa

Rodrigo Paz pateó el tablero electoral. Ninguna encuesta anticipaba su paso a la segunda vuelta, pero el senador del Partido Demócrata Cristiano, de 57 años, no solo disputará el balotaje el 19 de octubre, sino que parte en primera posición.

Obtuvo la mayor votación (32,1%), por delante del expresidente Jorge Quiroga (26,8).

Dentro del deseo generalizado de cambio, su propuesta de centroderecha es vista como la más moderada.

"No representa al gran empresariado, ni al liberal aguerrido. Él representa al ciudadano común", dijo el sociólogo y analista Renzo Abruzzese al canal Red Uno.

Lejos de ser un outsider, Paz tiene un amplio recorrido como político, ya que fue edil, alcalde y senador de Tarija. Su propuesta de un "capitalismo para todos" caló hondo entre el electorado desencantado de la izquierda.

2) Se hundió la izquierda

La falta de decisiones del gobierno para resolver la crisis económica derivada de la escasez de divisas "terminó cansando" a una población que en julio ya padecía una inflación interanual del 24,8%, explica a la AFP el politólogo Daniel Valverde.

El gobierno de Luis Arce agotó sus reservas de dólares para insistir en una política de subsidios a los combustibles.

La larga pelea entre Evo Morales y Luis Arce por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) colapsó además la capacidad de organización del partido de cara a las elecciones.

Al término de la primera vuelta, la izquierda se quedó sin opción. Eduardo del Castillo, candidato del MAS, alcanzó apenas un 3,1% de los sufragios. Y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, un 8,2%.

Según el internacionalista Gustavo Flores-Macías, "debe haber mucha introspección" dentro de la izquierda para evaluar "el daño terrible que le hicieron a sus posibilidades de triunfo, pero también el desempeño del gobierno de Arce".

3) Derechas enfrentadas

Paz y Quiroga comparten varias propuestas, como la eliminación de los subsidios a los combustibles y reducciones de impuestos, y anuncian una ruptura con el sistema de corte estatal que impuso el MAS bajo la guía de Morales.

Pero el estilo de sus campañas ha sido distinto. Paz fue un candidato que "en debates y entrevistas no gastó tiempo y saliva en denigrar, insultar o subestimar a nadie", afirma Valverde.

Quiroga tuvo varios desencuentros con otros postulantes, especialmente con el millonario Samuel Doria Medina, que las encuestas mostraban entonces como su rival directo.

Cualquiera que sea el ganador deberá lidiar con un congreso de derecha, pero sin bancadas mayoritarias. "Habrá una fragmentación que le dificultará las cosas al presidente entrante", advierte Flores-Macías, investigador de la Universidad de Cornell de Nueva York.

El costo del cambio

El principal reto del próximo presidente será cumplir los recortes de gastos que ofreció, pues la población ya está habituada a recibir subsidios, bonos y programas asistenciales.

"Es muy fácil prometer que se van a eliminar los subsidios, que se van a arreglar las cosas (...), pero lo difícil para cualquiera de los dos candidatos sería cómo hacerlo sin que se afecte de forma tan directa a la población", dice Flores-Macías.

El especialista espera que las ganas de cambio en las calles otorguen una luna de miel al nuevo gobernante, para que aplique medidas de austeridad paulatinas que abran las puertas para las más drásticas.