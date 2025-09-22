Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial

ALDEACENTENERA (CÁCERES), 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en una reyerta este domingo en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial, mientras que el quinto lo hará en función de los resultados de las investigaciones. Entre ellas la autopsia al fallecido, un nicaragüense de 25 años de edad, que residía en Cáceres desde hace tres, así como la toma de declaración de testigos del crimen, puesto que se produjo en plena calle a las 8,30 horas de este domingo, junto al Hotel Alcántara y un estanco 24 horas, así como se están revisando las cámaras de seguridad de la zona para determinar lo ocurrido.

“Queremos conocer la autopsia, cómo ha sido para averiguar realmente qué sucedió y continuar con la investigación” con los datos que puedan aportar testigo de lo ocurrido. Asimismo, se están analizando “todas las imágenes de toda la zona”, ha dicho.

Cabe recordar que el joven de 25 años que resultó herido este pasado domingo en una reyerta en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres ha fallecido, mientras que cinco implicados en la pelea, de entre 21 y 30 años han sido detenidos por la Policía Nacional.

El suceso ocurría alrededor de las ocho de la mañana en las inmediaciones de un estanco 24 horas, y el fallecido es nicaragüense y llevaba tres años viviendo en la capital cacereña.

Su familia lanzó en redes sociales una petición de ayuda económica a la población para sufragar el sepelio a la que el Ayuntamiento de Cáceres respondió que correrá con los gastos, para que la familia no tenga que asumirlos, según han confirmado a Europa Press desde el consistorio cacereño.

Los hechos ocurrieron en plena calle al lado del Hotel Alcántara al producirse una pelea entre dos grupos de jóvenes que acabó con el resultado de la muerte de este joven al que los sanitarios intentaron reanimar sin éxito.

El delegado del Gobierno ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su visita a una fotovoltaica en Aldeacentenera.