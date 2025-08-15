Cuatro de los heridos en los incendios en León y Zamora continúan en estado crítico

VALLADOLID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

Cuatro de las personas heridas en los incendios de Zamora y León continúan en estado crítico con diversas quemaduras, mientras una mujer se encuentra grave y otro herido, también grave, evoluciona de forma "positiva".

Según el último parte médico facilitado por la Junta este viernes, 15 de agosto, la situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid continúa sin cambios clínicos significativos con respecto a la última jornada.

En concreto, permanecen en estado crítico una mujer de 56 años con el 48% de superficie corporal quemada, un varón de 36 años con el 50%, un varón de 64 años con el 35% y un hombre de 80 con el 15%.

Además, en el Río Hortega se atiende a una mujer de 77 años que tiene el 10% de superficie corporal quemada y que se encuentra en estado grave.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid ha informado de que está estable dentro de la gravedad, con "evolución positiva" en las últimas horas.