Cuatro desaparecidos tras el derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid

Un edificio en obras del centro de Madrid se derrumbó parcialmente el martes después del mediodía, dejando cuatro desaparecidos y "alrededor de diez heridos" en un barrio turístico de la capital española.

El accidente ocurrió en una calle cercana a la turística Plaza Mayor, poco antes de las 13H30 (11H30 GMT). El edificio, de seis pisos y que solía albergar oficinas, estaba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de 4 estrellas.

"Se ha venido abajo el forjado de un edificio y esto ha conllevado el que las distintas plantas también hayan ido cediendo hasta el sótano", indicó a la prensa el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre. Según él, "se está analizando el posible impacto en los edificios colindantes".

Milagros García, que trabaja en una peluquería delante del bloque, contó que hubo "un estallido enorme" que arrancó "cristales y todo".

"No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Escuchamos muchas sirenas en todas las direcciones y pensamos al principio que era algún tipo de ataque terrorista", dijo por su parte Adam Trott, un turista procedente de Boston, de 33 años.

Según el delegado del gobierno, de momento se contabilizaron "cuatro desaparecidos", incluyendo "trabajadores de la obra de rehabilitación del edificio".

Hay "una cifra de heridos que en estos momentos se baraja alrededor de los diez", agregó, especificando que estos eran "mayoritariamente leves", aunque también habría alguno un poco más grave, con fracturas.

Una de las personas lesionadas fue trasladada al hospital, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

bur-mdm/rs/jvb/mb