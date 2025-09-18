Cuatro detenidos en Egipto por el robo de una joya de la época faraónica posteriormente fundida

Las autoridades egipcias anunciaron el jueves la detención de cuatro sospechosos, entre ellos una restauradora del Museo de El Cairo, por el robo de una valiosa joya de la época faraónica, vendida por US$4000 y fundida posteriormente.

Esta pulsera de oro adornada con perlas esféricas de lapislázuli, que data del reinado de Amenemope, faraón de la dinastía XXI (1070-945 a. C.), desapareció de su caja fuerte en el laboratorio de restauración del museo egipcio, según el Ministerio de Cultura.

Según los medios de comunicación locales, el objeto debía viajar a finales de octubre a Roma para ser expuesto en el marco del evento "Tesoros de los faraones".

La investigación reveló que la valiosa pulsera fue robada del museo, vendida y "fundida junto con otras joyas", según un comunicado del Ministerio del Interior.

La restauradora "consiguió robar la pulsera mientras trabajaba en el museo" y luego se puso en contacto con un joyero que la vendió al propietario de un taller de orfebrería por 180.000 libras egipcias (unos US$3700), quien a su vez la revendió a un fundidor de oro por 194.000 libras egipcias (unos US$4000), indicó el documento.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos y confesaron, y el dinero fue incautado, según la misma fuente.

Descubierta en Tanis, en el delta oriental del Nilo, la pulsera fue hallada en la cripta del rey Psusenes I, donde Amenemope fue enterrado tras el saqueo de su primera tumba, según Jean Guillaume Olette-Pelletier, doctor en egiptología.

Los robos y el tráfico de antigüedades no son inusuales. En agosto, un antiguo médico egipcio, Ashraf Omar Eldarir, fue condenado a seis meses de cárcel en Estados Unidos por introducir fraudulentamente cientos de objetos egipcios en territorio estadounidense, según el periódico The Art Newspaper.

