Cuatro detenidos por lanzar alimentos contra una vitrina que protege las joyas de la corona británica

Cuatro personas fueron detenidas el sábado tras lanzar alimentos contra una vitrina que protege las joyas de la Corona británica en la Torre de Londres, anunció la policía, en una acción reivindicada por un grupo de desobediencia civil.

"Cuatro manifestantes fueron detenidos, sospechosos de daños criminales" en la Torre de Londres el sábado por la mañana, indicó.

Agregó que la famosa fortaleza fue cerrada al público mientras se realizan las investigaciones.

El grupo Take Back Power ("Retomar el poder"), poco conocido del público, divulgó un video de la acción en X, y dijo que sus militantes lanzaron crema inglesa y pastel contra la vitrina.

La vitrina protege la Corona imperial, la más famosa de las joyas de la Corona británica, adornada con miles de piedras preciosas, en armiño y terciopelo púrpura. El monarca la reserva para lucir en ocasiones excepcionales.

La policía fue llamada al lugar poco antes de las 10:00 (locales y GMT) y dijo que "dos personas abandonaron el lugar" tras la acción. Pero cuatro personas finalmente fueron detenidas y arrestadas, indicó.

El video de Take Back Power, que se presenta como un grupo de desobediencia civil no violento, muestra a una militante sacar un recipiente que contenía pastel de manzana de su bolsa y estrellarlo contra la vitrina de la Corona, mientras que otro vació el contenido de un recipiente que traía crema inglesa.

Vestidos con camisetas con el nombre del grupo, declararon que "la democracia se derrumbó", y manifestaron que venían para "retomar el poder".

Reclaman, entre otras cosas, la instauración de una Asamblea ciudadana que podría "imponer impuestos a las grandes fortunas y reparar a Gran Bretaña".

Sus métodos de acción recuerdan los de organizaciones como Just Stop Oil, cuyos militantes lanzaron sopa contra "Los girasoles" de Van Gogh en la National Gallery. Ese grupo ecologista cesó sus operativos espectaculares en marzo.

