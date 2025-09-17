Cuatro detenidos tras la proyección de imágenes de Trump y Epstein en el castillo británico de Windsor

LONDRES, 16 sep (Reuters) -

Cuatro personas fueron detenidas el martes tras la proyección de imágenes de Donald Trump junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein en el castillo real de Windsor, donde el presidente de Estados Unidos será recibido por el rey Carlos durante su.

Trump llegó a Reino Unido a última hora del martes para una segunda visita de Estado sin precedentes, y será recibido por Carlos el miércoles para un día de ceremonias en el castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.

A lo largo del martes, los manifestantes desplegaron una enorme pancarta con una fotografía de Trump y Epstein cerca del castillo de Windsor, y más tarde proyectaron varias imágenes de ambos en una de las torres del castillo.

La policía informó en un comunicado de que cuatro adultos fueron detenidos como sospechosos de comunicaciones malintencionadas tras una "proyección no autorizada" en el castillo de Windsor, que describió como un "acto propagandístico". Los cuatro permanecen detenidos. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hicieron pública el 8 de septiembre una carta de cumpleaños que Trump supuestamente escribió a Epstein hace más de 20 años, aunque la Casa Blanca ha negado su autenticidad.

La carta también se proyectó en el castillo, junto con fotos de las víctimas de Epstein, fragmentos de noticias sobre el caso e informes policiales.

La publicación de la carta ha atraído de nuevo la atención sobre un asunto que se ha convertido en una espina política para el presidente.

Aunque ha instado a sus partidarios a pasar del tema, el apetito por los detalles sobre los crímenes de Epstein y quién más puede haber sabido de ellos o haber estado involucrado se ha mantenido alto.

Trump era amigo de Epstein antes de convertirse en presidente, pero tuvo un desencuentro con él años antes de su muerte en prisión en 2019.

La carta de cumpleaños contenía el texto de un supuesto diálogo entre Trump y Epstein en el que Trump lo llama "amigo" y dice: "Que cada día sea otro secreto maravilloso". El texto se encuentra dentro de un vulgar boceto de la silueta de una mujer desnuda. (Información de Ben Makori, Gerhard Mey y Phil Noble en Windsor; redacción de Catarina Demony; edición de Neil Fullick; editado en español por Irene Martínez)