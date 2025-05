Cuatro empleadas del hogar acusan a smokey robinson de agresión sexual

By Daniel Trotta

7 mayo (Reuters) -

Cuatro empleadas del hogar anónimas demandaron el martes al conocido cantante y compositor Smokey Robinson por 50 millones de dólares, alegando que las agredió sexualmente durante años mientras su esposa encubría los abusos y contribuía a crear un ambiente de trabajo hostil.

Los representantes de Robinson no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios y las acusaciones no pudieron verificarse de forma independiente.

Las demandantes, que lo hicieron bajo el seudónimo Jane Doe para proteger su privacidad, acusaron a Robinson, de 85 años, de agresión sexual, asalto, detención ilegal y violencia de género en la casa de Robinson en la sección Chatsworth de Los Ángeles, desde 2007 y hasta 2024.

Las cuatro mujeres también alegaron violaciones laborales al negarles el pago adecuado antes de renunciar a sus trabajos, diciendo que no denunciaron antes debido a la vergüenza en su cultura asociada con la agresión sexual, el miedo a perder sus trabajos mal pagados y el estatus de celebridad de Robinson.

La demanda en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles también nombra a la esposa de Robinson, Frances Robinson, alegando que gritó a las empleadas con "palabras y lenguaje étnicamente peyorativos".

Tres de las acusadoras comparecieron con máscaras y gafas oscuras en una rueda de prensa en Los Ángeles con sus abogados y la cuarto apareció a distancia.

"Obviamente, ninguna cantidad de dinero puede compensar a estas mujeres por lo que el señor Robinson las sometió. Pero dada la gravedad de la despreciable y reprensible mala conducta del señor Robinson, (...) esta cantidad está claramente justificada", dijo a los periodistas el abogado John Harris.

Jane Doe 1 acusó a Robinson de penetrarla dolorosamente y cometer otros actos sexuales no deseados al menos siete veces tras citarla en un dormitorio, con el último suceso el 17 de febrero de 2024, dos días antes del 84º cumpleaños de Robinson.

Las otras demandantes acusaron a Robinson de delitos similares, con Jane Does 2 y 3 cada una alegando al menos 20 agresiones.

Sus abogados dijeron que acogerían con agrado una investigación penal, pero aún no han sido contactados por los fiscales.

Un portavoz del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que no se estaba investigando porque las fuerzas del orden no habían presentado un caso. La policía de Los Ángeles dijo que no tenía ninguna declaración al respecto.

Robinson saltó a la fama en la década de 1960, cuando desempeñó un papel decisivo en el auge del sonido Motown como cantante de voz sedosa de "Tears of a Clown" y grabó más de 30 éxitos en solitario o con The Miracles, un grupo vocal formado por antiguos compañeros de escuela de Robinson en Detroit. (Información de Daniel Trotta; edición de Richard Chang y Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)