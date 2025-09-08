Cuatro equipos de playoffs tuvieron inicios decepcionantes en la primera semana de la NFL

Los dos mejores equipos de la pasada temporada regular de la NFL arrancaron 0-1 y los Ravens de Baltimore desperdiciaron una ventaja de 15 puntos en el último cuarto.

Que comiencen las reacciones exageradas.

Los Lions de Detroit no fueron rival para Jordan Love, Micah Parsons y los Packers de Green Bay el domingo.

Se unieron a los Chiefs de Kansas City, que abrieron con una derrota ante los Chargers de Los Ángeles en Brasil el viernes por la noche.

Los Ravens se convirtieron en el cuarto ganador de división de 2024 en perder en la Semana 1 cuando Josh Allen llevó a los Bills de Buffalo a una victoria de 41-40.

Los otros fueron los Texans de Houston al sucumbir 14-9 contra los Rams de Los Ángeles.

Jared Goff y la dinámica ofensiva de Detroit se estancaron en el primer juego desde que el coordinador ofensivo Ben Johnson se fue a Chicago. Los Lions no anotaron un touchdown hasta el último minuto en una derrota 27-13 en Green Bay.

Después de acumular un récord de franquicia de 15 victorias la temporada pasada, los Lions fueron eliminados en la ronda divisional por Washington. Perdieron a Johnson y al coordinador defensivo Aaron Glenn, quien se fue a los Jets de Nueva York.

Las expectativas siguen siendo altas para Detroit a pesar de perder a ambos asistentes y al centro Frank Ragnow por retiro. Con el regreso de la estrella Aidan Hutchinson para reforzar la defensa, los Lions estaban enfocados en asuntos pendientes.

Una derrota desigual en Green Bay no significa que su reinado de dos años en la dura división Norte de la NFC haya terminado.

Es un juego. Por supuesto, los Packers demostraron que son un verdadero contendiente.

“Pensé que estaríamos mucho más limpios de lo que estuvimos, y no fue tan limpio”, dijo el entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell. “Pero de nuevo, estás hablando de algunas jugadas que fueron críticas. Pero como le dije al equipo, todo esto es tan corregible. Todo lo que apareció es tan corregible, y lo haremos, lo enfrentaremos de frente. Nuestros jugadores son responsables, están listos. Y nadie lo toma peor que ellos, así que esa es la buena noticia".

Los Chiefs, que también terminaron 15-2 la temporada pasada y se quedaron a las puertas de un tricampeonato del Super Bowl por culpa de los Eagles de Filadelfia, perdieron 27-21 ante los Chargers.

Patrick Mahomes, Travis Kelce y los Chiefs de Andy Reid avistan la posibilidad de su primer inicio 0-2 desde 2014 con los Eagles de visita a Kansas City para una revancha del Super Bowl.

Pero es demasiado pronto para afirmar que la racha de dominio de los Chiefs —han ganado nueve títulos consecutivos del Oeste de la AFC Oeste— ha terminado.

Puede estar cerca, pero no está aquí después de un juego en Sudamérica.

Hasta que otro equipo demuestre que puede derrotar a Mahomes en enero, los Chiefs siguen siendo el equipo a vencer en la AFC.

Además, dos de los tres equipos —los Ravens y Texans— considerados como sus mayores amenazas en la conferencia también perdieron.

Lamar Jackson, Derrick Henry y los Ravens parecían imparables contra Buffalo durante tres cuartos y medio. Luego Henry perdió el balón, abriendo la puerta para que Allen lograra una sorprendente remontada culminada por el gol de campo de 32 yardas de Matt Prater cuando el tiempo expiró.

Fue una gran victoria para los Bills, que han perdido ante los Chiefs en los playoffs cuatro veces en cinco años. Son el equipo referencia del Este de la AFC, pero otro título de división no es el objetivo. Buffalo no se conformará con nada menos que un viaje al Super Bowl.

Lo mismo ocurre con Baltimore.

Los Ravens se han quedado cortos en los playoffs seis veces con Jackson.

“Todos odiamos perder. Probablemente lo dejemos persistir por una noche y luego tenemos que olvidarlo y prepararnos para los Browns, un rival de división”, dijo Jackson, dos veces MVP de la NFL.

La derrota ante los Bills podría tener implicaciones para la ventaja de local en el futuro, pero Baltimore sabe que es solo un juego.

Los Ravens comenzaron 0-2 la temporada pasada y terminaron ganando el Norte de la AFC.

Houston se enfrentó a un equipo que casi derrotó a Filadelfia en los playoffs la temporada pasada. C.J. Stroud tuvo un momento difícil contra una defensa formidable. Fue capturado tres veces y lanzó una intercepción.

Los Texans, que han ganado el Sur de la AFC dos temporadas consecutivas, superaron un inicio 0-2 en 2023. Tendrán una tarea difícil tratando de evitar eso cuando los Buccaneers de Tampa Bay visiten el próximo lunes por la noche.

Los Texans, Bills, Lions, Chiefs y el resto de los equipos tienen 16 juegos más para resolverlo. El Super Bowl no se ganó ni se perdió en la Semana 1

