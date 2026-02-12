Cuatro estados demandan al Gobierno de EE. UU. por recortes en la financiación de la salud pública

Por Jan Wolfe

11 feb (Reuters) -

Cuatro estados liderados por demócratas presentaron el miércoles una demanda para impedir que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elimine 600 millones de dólares en fondos destinados a la salud pública

En una demanda presentada ante un tribunal federal de Chicago, los estados —California, Colorado, Illinois y Minnesota— afirmaron que estaban siendo objeto de "recortes devastadores en la financiación de infraestructuras básicas de salud pública basados en animadversión política y desacuerdos sobre temas no relacionados, como la aplicación de la ley federal de inmigración"

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de EEUU dijo el lunes que las subvenciones se están cancelando porque no reflejan las prioridades de la agencia. El HHS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la demanda

Los fondos de las subvenciones, administrados a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se utilizan para vigilar las amenazas para la salud, responder a los brotes de enfermedades y planificar las emergencias de salud pública. Entre los programas afectados se encuentran los que apoyan la prevención y la vigilancia del VIH

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha intentado en repetidas ocasiones retener los fondos destinados a los estados gobernados por los demócratas, aunque los recortes han sido bloqueados por jueces de tribunales inferiores

El mes pasado, un juez bloqueó temporalmente la decisión del Gobierno de Trump de congelar el acceso de cinco estados liderados por demócratas a más de 10.000 millones de dólares de fondos federales para el cuidado infantil y la asistencia familiar, basándose, según la Administración, en inquietud por posible fraude

El mes pasado, Trump advirtió a las llamadas "ciudades o estados santuario" que comenzaría a suspender la financiación en febrero, alegando que sus políticas fomentan "el fraude, la delincuencia y todos los demás problemas que ello conlleva"

El New York Post informó por primera vez la semana pasada que la oficina presupuestaria de Trump había dado instrucciones al Departamento de Transporte y a los CDC para que recuperaran más de 1.500 millones de dólares de un grupo de estados liderados por demócratas

"El presidente Trump está recurriendo a una estrategia conocida", dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado. "Está utilizando los fondos federales para obligar a los estados y jurisdicciones a seguir su agenda. Todas esas iniciativas han fracasado anteriormente, y esperamos que vuelva a ocurrir lo mismo" (Información de Jan Wolfe; edición de Edwina Gibbs; editado en español por Patrycja Dobrowolska)