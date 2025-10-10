Cuatro goles y una roja para Aubameyang que mantiene a Gabón con vida
Gabón, que se impuso 4-3 a Gambia este viernes en Nairobi (Kenia), mantiene sus esperanzas de clasif
Gabón, que se impuso 4-3 a Gambia este viernes en Nairobi (Kenia), mantiene sus esperanzas de clasificar directamente al Mundial 2026 pero deberá hacerlo sin su estrella Pierre-Emerick Aubameyang, autor de los cuatro goles... pero sancionado con una tarjeta roja.
El atacante del Marsella, autor de un póker (20', 42', 62', 78'), recibió una primera tarjeta amarilla tras romper un banderín de córner celebrando su último gol, y vio una segunda tarjeta en el minuto 85.
El atacante de 36 años cumplirá por tanto sanción en el decisivo partido contra Burundi del martes, en el que Gabón, que nunca ha disputado un Mundial, librará un duelo a distancia contra Costa de Marfil por el primer puesto del Grupo F, que clasifica directamente a la cita mundialista.
Los marfileños, que golearon 7-0 a Seychelles el viernes y que reciben el martes a Kenia, son líderes provisionales con un punto de ventaja sobre Gabón antes de la última jornada de la fase de clasificación.
En caso de igualdad de puntos, Costa de Marfil, que no ha encajado ningún gol en los nueve partidos disputados, se mantendrá primero gracias a su diferencia de goles (+22 contra +11 de Gabón).
