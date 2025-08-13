LA NACION

Cuatro helicópteros y 14 dotaciones trabajan para controlar un incendio en Torrelodones

Cuatro helicópteros y 14 dotaciones trabajan para controlar un incendio en Torrelodones

Torrelodones, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un total de cuatro helicópteros y catorce dotaciones terrestres de los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para sofocar un incendio declarado en el municipio de Torrelodones. Según ha informado Emergencias 112 Madrid a Europa Press, el fuego se ha originado en torno a las 14 horas de este miércoles y afecta por el momento únicamente a la vegetación.

En este sentido, la alcaldesa de la localidad, Almudena Negro, ha subrayado a través de la red social 'X' que por el momento hay cinco parcelas afectadas. En este sentido, desde Emergencias 112 han apuntado que la rápida intervención ha impedido la afectación a viviendas cercanas de la urbanización Las Marías, desalojadas de manera preventiva a causa del humo.

