Cuatro heridos, entre ellos tres niños, en un ataque ruso en Odesa, según Ucrania

31 dic (Reuters) -

Rusia lanzó un ataque nocturno con drones sobre la región de Odesa que causó daños en edificios residenciales e infraestructuras e hirió a cuatro personas, entre ellas tres niños, informaron el miércoles las autoridades regionales.

Odesa, uno de los principales puertos del mar Negro, ha sido blanco repetido de misiles y rusos durante los casi cuatro años de guerra, con ataques frecuentes contra infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias, así como contra zonas residenciales. Oleh Kiper, gobernador de la región de Odesa, ha dicho en la aplicación de mensajería Telegram que "los drones han atacado infraestructuras residenciales, logísticas y energéticas" en la región.

En la ciudad de Odesa, centro administrativo de la amplia región de Odesa, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de siete meses, otros dos niños y un hombre de 42 años, dijo en Telegram Serhi Lisak, jefe de la administración militar de Odesa.

Según Lisak, los restos de los drones y los impactos directos dañaron fachadas y ventanas de varios edificios de apartamentos de varias plantas.

Lisak publicó imágenes que mostraban humo saliendo de un edificio de apartamentos de varias plantas por la noche, llamas visibles en varias ventanas y lo que parecía un chorro de agua de los bomberos apuntando a la fachada.

Reuters no pudo verificar las informaciones de forma independiente. Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques de Odesa. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Saad Sayeed; edición en español de Jorge Ollero Castela)