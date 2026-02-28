Cuatro heridos tras daños en aeropuerto de Dubái a causa de un ataque con misiles iraníes

DUBAI, 28 feb (Reuters) - El aeropuerto internacional de Dubái sufrió daños durante un ataque iraní perpetrado durante la noche contra objetivos en los Estados del Golfo Árabe, informaron fuentes aeronáuticas el domingo, y las autoridades indicaron que cuatro personas resultaron heridas. La oficina de prensa de Dubái declaró en X que "una terminal del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente controlado", sin dar más detalles. Fuentes aeronáuticas informaron a Reuters que una de las terminales del aeropuerto, normalmente uno de los centros de aviación más transitados del mundo, sufrió daños durante un ataque iraní perpetrado durante la noche y que las autoridades se limitaron a calificar públicamente como un "incidente". Las fuentes también afirmaron que el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi había sido alcanzado. No especificaron si los dos aeropuertos sufrieron impactos directos o si los daños fueron causados por los restos que cayeron tras la interceptación de los misiles. Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas. Se lanzaron misiles iraníes contra Abu Dabi, Dubái y Doha, todas importantes puertas de enlace aéreas entre Oriente y Occidente. Las aerolíneas suspendieron los vuelos en todo Oriente Medio el sábado, incluidos los que iban y venían de Dubái y Abu Dabi, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán y Teherán respondiera con una lluvia de misiles. Los mapas de seguimiento de vuelos mostraban que el espacio aéreo sobre gran parte de la región estaba prácticamente vacío. Dubai Airports suspendió todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái y en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, instando a los pasajeros a no viajar. Emirates y flydubai detuvieron sus operaciones, mientras que Etihad suspendió todas las salidas desde Abu Dabi hasta el domingo por la mañana. (Reporte de Alexander Cornwell, Jaidaa Taha y Menna Alaa El-Din; escrito por Andrew Mill. Editado en español por Javier Leira)