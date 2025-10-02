Cuatro heridos tras un atropello y un apuñalamiento ante una sinagoga en Manchester

LONDRES (AP) — Cuatro personas resultaron heridas después de que un coche arremetiera contra la gente y un hombre fuera apuñalado ante una sinagoga en el norte de Manchester, según dijo la policía el jueves.

En una serie de publicaciones en X, la Policía de la región de Manchester dijo que respondió a un aviso en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 9:30 de la mañana. La persona que llamó dijo que había presenciado cómo un coche arremetía contra la gente y que un hombre había sido apuñalado.

Unos minutos después, agentes armados hicieron varios disparos.

"Un hombre ha sido baleado, se cree que es el agresor", añadió la policía.

Cuatro personas estaban siendo atendidas por heridas causadas tanto por el vehículo como por las puñaladas.

Andy Burnham, el alcalde del área metropolitana de Manchester, dijo a BBC Radio que "el peligro inmediato parece haber pasado".

El incidente ocurrió mientras los miembros de la comunidad judía celebraban Yom Kipur, que se considera el día más sagrado del calendario judío.

