Cuatro heridos y un hombre abatido en un incidente cerca de una sinagoga en Reino Unido

Por Phil Noble

MÁNCHESTER, 2 oct (Reuters) -

La policía británica informó el jueves de que cuatro personas habían resultado heridas después de que, al parecer, un coche atropellara a peatones y varias personas fueran apuñaladas cerca de una sinagoga en Mánchester, noroeste de Inglaterra, y de que los agentes habían abatido al presunto agresor.

La Policía del Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés) dijo que los agentes habían acudido a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Mánchester, tras recibir la llamada de un testigo que decía haber visto un coche arremeter contra peatones y que un hombre había sido apuñalado. Agentes armados se desplazaron al lugar y un hombre, que se cree que es el atacante, fue abatido, dijo la GMP.

Un fotógrafo de Reuters dijo que había una fuerte presencia policial en la zona. Se vio a personal de ambulancias con chalecos antibalas y cascos protectores, y al menos una persona fue trasladada en ambulancia. "Los paramédicos llegaron a la escena y están atendiendo a varias personas; ahora mismo, cuatro de ellas presentan lesiones causadas tanto por el vehículo como por heridas de arma blanca", dijo la GMP en un comunicado en la red social X.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste dijo que había enviado recursos a la zona.

"En estos momentos estamos evaluando la situación y trabajando con otros miembros de los servicios de emergencia", dijo el servicio de ambulancias. Andy Burnham, alcalde de Mánchester, dijo que se trataba de un incidente grave.

"Yo diría a los que me están escuchando, en primer lugar, que eviten la zona: se trata de un incidente grave, pero al mismo tiempo puedo tranquilizar inmediatamente diciéndoles que el peligro inmediato parece haber pasado, y que la Policía del Gran Mánchester se ha ocupado de él muy rápidamente", dijo a la radio de la BBC. (Información de Catarina Demony y Phil Noble; edición de Kate Holton y Michael Holden; edición en español de María Bayarri Cárdenas)