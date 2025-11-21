Cuatro hospitalizados deja ataque de oso pardo a un grupo escolar en Canadá

Cuatro personas fueron hospitalizadas tras el ataque de un oso pardo a un grupo escolar en una zona remota de Canadá, habitada por el pueblo indígena Nuxalk, informaron las autoridades este viernes.

El grupo fue atacado el jueves por la tarde en el poblado de Bella Coola, en la provincia de Columbia Británica, indicó el servicio regional de salud en un comunicado.

"Los paramédicos brindaron tratamiento de emergencia a cuatro pacientes y los trasladaron al hospital", dijo el servicio en su nota, en la que da cuenta de dos pacientes en "estado grave" y dos con heridas serias.

Otras siete personas fueron atendidas en el lugar del incidente, pero no requirieron hospitalización, agregaron las autoridades provinciales.

En el comunicado no se detalla las edades de los heridos debido a un pedido de las familias, por lo que no se sabe si hay niños entre los lesionados.

La comunidad indígena Nuxalk había informado el jueves en Facebook que fue afectada por el ataque y alertaba de un "oso agresivo en el área".

La escuela Acwsalcta de los Nuxalk también dijo en Facebook que este viernes cerraría "debido al incidente del oso".

Veronica Schooner relató a medios locales que su hijo estaba en el grupo que sufrió el ataque, pero que no resultó herido. "Dijo que el oso se acercó mucho a él, pero iba detrás de alguien más", declaró la mujer al medio CP.

El jueves, la comunidad Nuxalk reportó que el oso seguía suelto y pidió a los residentes que se resguardaran.

Al ser consultada vía telefónica, la oficina administrativa de esta comunidad indígena declinó confirmar si el llamado continuaba vigente el viernes.

El servicio de conservación de Columbia Británica no pudo ser localizado de inmediato para corroborar si el oso ya había sido encontrado.

