Cuatro menores muertos en enfrentamiento entre disidencias de las FARC en Colombia

Cuatro menores de edad murieron en un enfrentamiento entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en la Amazonía de Colombia el fin de semana, que dejó al menos 27 rebeldes fallecidos, informó el miércoles la autoridad forense colombiana.

Entre los muertos por estos choques "se encuentran cuatro menores de edad", informó el Instituto de Medicina Legal, que precisó que se trataba de un varón y dos mujeres.

El enfrentamiento se produjo entre los rebeldes al mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y los liderados por Calarcá. Ambos grupos le dieron la espalda al Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC y ahora se disputan el control del narcotráfico y otros negocios ilegales.