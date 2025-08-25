Cuatro muertos en accidente de avioneta ambulancia en Colombia

Cuatro personas murieron este domingo al estrellarse una avioneta ambulancia en el sureste amazónico de Colombia, informó la Aeronáutica Civil.

El aparato, un Cessna 206 de la empresa SAE Ambulancias, sufrió el accidente cuando cubría la ruta entre las poblaciones de Tiquié y Mitú, esta última capital del departamento amazónico de Vaupés (fronterizo con Brasil).

La entidad señaló por la red social X que fallecieron los "cuatro ocupantes" de la aeronave: el piloto, un médico, una paciente y su acompañante.

"La aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena", agregó.

La Aeronáutica Civil indicó que coordina acciones con las comunidades locales para obtener información sobre lo sucedido con la avioneta.